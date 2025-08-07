Por decreto, el Gobierno Nacional elimina las retenciones para minerales que salen del país

El Gobierno decretó la eliminación de retenciones para las exportaciones de 200 productos mineros, entre ellos oro, cobre y cales. La medida entrará en vigencia este viernes y llega después de la rebaja de alícuotas para la soja, el maíz y otros productos agropecuarios.

A través del Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la quita de las retenciones fue formalizada esta medianoche. La normativa ordena: "ARTÍCULO 1°.- Fíjase en CERO POR CIENTO (0 %) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.)".

La medida incluye a los productos categorizados en los rubros de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas y/o semipreciosas. Entre ellos, oro, cobre -que se incluyó aunque no haya producción- y cales, no quedando incluidos plata y litio.

Por otra parte, la nueva normativa deroga el Decreto 308/2022, que había creado el registro optativo de exportaciones en cobre. Justamente, días atrás, se anunció la presentación de un RIGI de cobre por más u$s15.000 millones, que podría convertirse en la inversión extranjera directa más grande de la historia argentina.

“Esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”, sostiene el decreto en los considerandos.

Además, señala que la minería representa un 80% de la capacidad exportadora que tienen las provincias de Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Con información de Ámbito.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Actualidad.



