Diputados Nacionales dieron media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario

En el marco de una sesión especial llevada a cabo ayer, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina.

La norma de financiamiento de educación universitaria fue aprobada por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones y será girada al Senado de la Nación.

Al comienzo del debate, la diputada Blanca Osuna (UxP) indicó que “la norma busca dar respuesta a la educación y a su financiamiento”. "El presupuesto educativo es el más bajo en dos décadas, desde el 2025 hasta inicios del 2024; dio un salto atrás inconmensurable que trae consecuencias”, aseveró.

Por su parte, desde el bloque de Democracia para Siempre, la diputada Danya Tavela respaldó la norma al asegurar que “hay un atraso histórico en el sistema universitario”.

Desde el bloque oficialista, el diputado Álvaro Martínez (LLA) manifestó que “esta norma busca garantizar los privilegios para unos pocos y no tener control” en las universidades. “Nosotros queremos un proyecto educativo de verdad y no un proyecto político. Un nuevo régimen de financiamiento que sea serio, con transparencia y las cuentas claras”, añadió. “Queremos una educación pública; universidades abiertas y de calidad, pero no queremos cajas ni kioscos”, dijo Martínez.

En tanto, el diputado Martín Tetaz (UCR) explicó que “no estamos proponiendo un gasto nuevo, sino que queremos recomponer la inflación que tuvo el sistema para que no se deteriore”.

EMERGENCIA SANITARIA

Luego, se aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año. El texto contaba con dictámenes de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda.

El proyecto de emergencia sanitaria se aprobó por 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones y será girado al Senado de la Nación.

En defensa del proyecto, el diputado Pablo Yedlin (UxP) sostuvo que "el hospital Garrahan no es solo un hospital, es la punta de la máxima complejidad que tiene la pediatría en todo el país, del sector salud en la Argentina”. Asimismo, Yedlin describió que “la situación es de crisis: está en riesgo la continuidad del hospital”.

En tanto, el diputado Facundo Manes (DPS) defendió que "gastar en salud no es un gasto, es inversión, lo mismo en la educación y en el avance científico y tecnológico”. “Es un acto de humanidad y también una decisión estratégica nacional”, dijo Manes.

Desde la bancada oficialista, la diputada Juliana Santillán (LLA) rechazó la declaración de emergencia “por razones de fondo y forma ya que carece de sustento técnico y promueve el gasto sin control”. “Va a reforzar burocracias ineficientes que buscan legalizar privilegios sectoriales”, declaró.

