Piden la intervencion de la Cancillería para resolver la situación de los deshechos cloacales que vierten desde Pocitos y Yacuiba

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de Declaración que requiere que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación para resolver la situación crítica y de gravedad ambiental, donde los desechos cloacales de las localidades San José de Pocitos y Yacuiba, ubicadas en la frontera perteneciente al Estado Plurinacional de Bolivia, son arrojadas directamente sin tratamiento a la quebrada internacional e impacta negativamente en la salud pública, ecosistema y la calidad de vida de cientos de familias que residen en el municipio Profesor Salvador Mazza, del departamento General San Martín.

El diputado Edgar Domínguez, autor de la iniciativa, destacó la urgencia de dar respuesta a una problemática ambiental y sanitaria de larga data que que afecta al norte provincial, particularmente a la localidad de Salvador Mazza. En este sentido, enfatizó en la necesidad urgente de un acuerdo binacional con Bolivia que permita resolver el vertido indiscriminado de aguas servidas sin tratamiento en la zona de la quebrada internacional desde las localidades fronterizas.

El diputado Domínguez advirtió que esta situación viene generando graves consecuencias en comunidades como El Sauzal, Arenales y el Sector 5, entre otros lugares, donde se han detectado daños en la biodiversidad local y serias consecuencias en la salud de la población debido a la contaminación de fuentes subterráneas de agua. En este marco, indicó que se realizaron relevamientos e informes técnicos por parte de especialistas, alertando sobre el deterioro del recurso hídrico y el impacto social que genera.

Finalmente, el diputado insistió en la necesidad de alcanzar este acuerdo de cooperación binacional que permita frenar y revertir el daño ambiental, resguardar la salud de la población y garantizar condiciones de vida dignas, priorizando el bienestar de los salteños y el respeto por sus derechos.

Por su parte, la diputada Gladys Paredes, también autora de la iniciativa, remarcó la gravedad de la contaminación que, desde hace años, afecta a vecinos de barrios y parajes a lo largo de esta quebrada que separa ambos países.

La diputada destacó los esfuerzos realizados desde el ámbito local para visibilizar esta problemática a nivel nacional e internacional, mencionando la reunión llevada a cabo en 2021 con autoridades de la Cancillería argentina, en la que participaron funcionarios nacionales, representantes locales, legisladores y especialistas. En ese sentido, reclamó una urgente intervención por parte del Estado nacional, en el marco de las leyes y tratados vigentes, para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano para las familias del norte provincial.

“Esperamos que este proyecto impulse una respuesta definitiva que permita restituir condiciones dignas de vida a las familias afectadas del norte salteño”, concluyó.

El proyecto de Declaración, que unificó iniciativas de autoría de los diputados Edgar Domínguez y Gladys Paredes, fue aprobado por unanimidad.

Más sobre: Prof. Salvador Mazza.



