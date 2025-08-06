Ocho años de prisión para los Jujeños detenidos en Cafayate con 105 kilos de cocaína

A pedido de la Fiscalía de Distrito de Salta, el Tribunal Oral Federal 2 de esa ciudad condenó ayer a la pena de 8 años de prisión a dos hombres y una mujer que en noviembre de 2024 fueron detenidos en la localidad salteña de Cafayate cuando trasladaban 105 kilos de cocaína ocultos en un doble piso de uno de los dos vehículos en los que se movilizaban desde la provincia de Jujuy.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Alejandra Cataldi, vocal interina del mencionado tribunal, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado propuesto por el titular de la Fiscalía de Distrito, el fiscal general Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

Los condenados son Luis Portal, Wilfredo Villegas y Laura Betancur Calapiña. Los tres recibieron la pena de 8 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en el grado de coautores.

El fallo también incluyó el decomiso de una camioneta Toyota y un automóvil Nissan Sentra, vehículos utilizados para el transporte de 105 kilos de cocaína, con una pureza del 74 por ciento.

El caso

Desde el inicio, la investigación fue llevada adelante por el fiscal general Villalba y la auxiliar fiscal Altamirano, quienes en la audiencia detallaron el trabajo realizado, tras la detención de los imputados el 18 de noviembre del 2024.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el procedimiento tuvo lugar en un puesto de control instalado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta 68, a 8 kilómetros del acceso a la localidad de Cafayate, un corredor utilizado para el narcotráfico.

Informaron que el día del hecho, alrededor de las 11 horas, los gendarmes le dieron la voz de alto a una camioneta Toyota que era conducida por Portal, quien iba acompañado de un pariente, un adolescente de 13 años, y circulaba de norte a sur.

En esas circunstancias, llegó al control el auto Nissan Sentra, conducido por Villegas y con Betancur Calapiña como acompañante. Al hacer el chequeo de los papeles de ambos coches, a los gendarmes les llamó la atención que los tres ocupantes eran oriundos de la localidad jujeña de Casira, ubicada en el departamento de Santa Catalina.

En razón de ello, uno de los efectivos le preguntó al conductor del auto si había relación con los ocupantes de la camioneta, a lo que Villegas respondió afirmativamente y aclaró que Portal era su tío y todos habían salido de viaje de Alto Comedero, Jujuy.

Al inspeccionar los vehículos, se detectaron tornillos removidos en la guantera del auto, como así también el burlete de la puerta del acompañante no estaba en su posición de fábrica, por lo que la fiscalía dispuso que se avance con una requisa más profunda.

Así se descubrieron compartimentos acondicionados a modo de doble fondo en el piso del auto Nissan, debajo del asiento del chofer y del acompañante, y allí había escondidos 105 kilos de cocaína, distribuidos en 107 paquetes, con una capacidad de producción de 782.796 dosis, según detallaron los fiscales.

Con este hallazgo, se produjo la detención de los tres acusados y el secuestro de sus teléfonos celulares, de los cuales se extrajo información que confirmó la responsabilidad penal de los imputados en el transporte de estupefacientes.

