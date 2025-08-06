La Rioja expuso la difícil situación del sector turístico en la Cámara de Diputados de la Nación

El ministro de Turismo y Cultura de La Rioja, Gustavo Luna, participó este martes de la reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside la legisladora riojana Gabriela Pedrali e integra también su par Ricardo Herrera. Junto al secretario de Turismo José Rosa, secretarios y ex funcionarios de Turismo de distintos destinos emergentes del país, los referentes alzaron la voz en defensa de las industrias creativas y turísticas de estas provincias del Norte argentino.

El ministro riojano destacó lo que se había conseguido en materia turística durante la gestión de Matías Lammens al frente de la cartera nacional en el anterior gobierno, cuando la provincia pudo acceder a importantes programas de financiación de obras de infraestructura. “Cuando una provincia tiene planificación, maximiza los resultados. Nosotros en la pos pandemia encontramos un escenario facilitador con políticas contra cíclicas del anterior gobierno nacional, lo que nos permitió recuperar y ganar puestos de trabajo perdidos”, aseguró.

En este sentido, dijo que “en La Rioja, y siguiendo la línea del Pre Viaje, impulsamos programas de estímulo provinciales como Movete por La Rioja, Impulso Turístico, la creación del Observatorio y la construcción 34 obras de infraestructura turística, que hoy son la base de la oferta de nuestra provincia hacia el país y el mundo”.

Finalmente, Gustavo Luna visualizó un panorama alentador en base a las condiciones intrínsecas de las provincias emergentes. “El Norte Argentino tiene de todo para convertirse en un destino consolidado. Con todo el patrimonio histórico, las bellezas naturales y las fiestas populares que nos identifican, debemos trabajar en conjunto para superar este difícil momento que atraviesa el sector”, concluyó.

Más sobre: La Rioja.



