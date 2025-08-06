Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia en Salta

En horas de la mañana de hoy en plaza San Martín de la ciudad de Salta, se conbmemoró el Bicentenario de la Independencia de Bolivia. Contó con la presencia de la cónsul general de ese país en Salta, Lusdari Encinas, acompañada por funcionarios provinciales y municipales, los coordinadores de Relaciones Internacionales y de la Agencia Cultura Activa, Bruno Masciarelli y Ariana Benavidez, respectivamente.

En la oportunidad, se realizó el izamiento de las banderas de Argentina y Bolivia y se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento al general José de San Martín.

Además, se entonaron los acordes de los himnos de ambos países, a cargo de la banda de música municipal «25 de Mayo”.

Al respecto, Bruno Masciarelli, indicó que “Bolivia es la colectividad más importante que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia, contando hasta 180 mil personas viviendo dentro del territorio provincial. Es muy importante poder acompañarlos en este evento tan conmemorativo para ellos en sus 200 años de independencia; estamos encantados de haber podido estar junto al Consulado General y la colectividad boliviana que se hizo presente”.

Participaron del acto, además, alumnos y directivos de la escuela N° 4017 Presidente Domingo Faustino Sarmiento, depositaria de la bandera de Bolivia y concejales capitalinos.






