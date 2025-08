Radioaficionada de Salta en la Armada Argentina, transmite desde la fragata ARA “Libertad”

Durante el Viaje de Instrucción Nº 53, la cabo comunicante combina su vocación naval con la pasión por la radio afición a bordo de la fragata ARA “Libertad” (FRLI). Se trata de la Cabo Principal Jessica Melisa Vega, oriunda de la capital salteña.

En navegación rumbo a Kristiansand (Noruega), la comunicante de la Armada Argentina --quien también es radioaficionada-- lleva adelante una iniciativa única: establecer contacto radial con estaciones de todo el mundo desde alta mar.

El viaje de instrucción de La fragata ARA “Libertad”, de la cual participa al cabo Vega, zarpó de Buenos Aires el pasado 7 de junio con 270 tripulantes y está previsto su regreso al país el 23 de noviembre, tras 169 días y un recorrido aproximado de 22.000 millas náuticas.

Jessica Melisa Vega nació hace 36 años en la ciudad de Salta. Su familia está conformada por su padre Ramón, su mamá Yolanda y cinco hermanos: Vanesa es la mayor, le sigue Emanuel de 34 años y miembro de la Armada también, Andrés de 33 y Leonardo de 27, quien pertenece al Ejército Argentino.

De su infancia recuerda vivirla con felicidad rodeada de sus seres queridos y sus amigos. Cursó sus estudios primarios en la Escuela “Julio Argentino Roca” y el secundario comercial en el colegio “Doctor Arturo Illia”.

Terminado sus estudios, tomó la decisión de iniciar una carrera universitaria como Técnica Superior en Radiología en el Instituto “Dr. Ramón Carrillo”, y actualmente se encuentra preparando la tesis final de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes de la Universidad Abierta Interamericana.

Tras recibir su diploma de egreso como radióloga, se dirigió a la Delegación Naval de su ciudad natal para recabar información sobre el ingreso a la Armada Argentina. “Allí me habían dicho que iba a vivir experiencias que nunca antes había vivido”.

Ingresó a la Institución en el 2013 y luego de 2 años de estudio en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, egresó como Cabo Segundo Comunicaciones.

“Creo que cuando uno se va a anotar no imagina o dimensiona qué va a vivir o todo lo que la Armada le tiene preparado. La verdad que me gusta mucho lo que es la comunicación y fueron increíbles las puertas que se me abrieron”, agrega.

Entre los destinos de su carrera naval, la comunicante salteña estuvo de comisión en diferentes unidades de superficie participando de ejercicios navales nacionales e internacionales. Entre las experiencias que atesora se encuentran las Campañas Antárticas de Verano del 2019 al 2021, y la Patrulla Antártica Naval Combinada durante el verano siguiente: “Los recuerdos que guardo de las campañas y de la patrulla son increíbles; conocer las bases antárticas y hacer camaradería”.

Su último destino el pasado año fue a bordo del destructor ARA “Sarandí”, donde realizó el ejercicio de adiestramiento PASSEX “Gringo-Gaucho II” con la Armada de los Estados Unidos, y luego el ejercicio multinacional UNITAS en Valparaíso, Chile. En octubre recibió la noticia que iba a ser parte de la dotación de la FRLI.

“Viajar en el buque escuela es una experiencia única, y siempre lo deseé desde mi ingreso”, asegura la Cabo Vega. “Es única desde lo profesional, porque afianza todos los conocimientos aprendidos navegando en otras aguas; y a nivel personal, por la posibilidad de conocer otros países, su gente y cultura”.

Para un marino, el mayor sacrificio en la carrera es estar lejos de la familia y los seres queridos; en el caso de Jessica, está casada con un marino, también oriundo de su provincia. Sin embargo, resalta con orgullo la importancia de ser parte de la Armada: “Tuve la oportunidad de conocer lugares donde sólo la Armada puede llegar, como la Antártida. Cuando me dicen que sólo hay cosas que la Armada brinda, me refiero a esto; es un orgullo pertenecer”.

