Federico Cyrulnik en Salta: un show para reír, pensar y mirarnos a través del humor

Federico Cyrulnik, llega con su nuevo unipersonal “Evolushon”, un espectáculo donde el humor se convierte en una herramienta poderosa para reflexionar, emocionarse y compartir historias. Luego de agotar funciones en España, Miami, Perú y Chile, y con más de 100.000 espectadores en su gira anterior, vuelve a los escenarios con una propuesta renovada.

“La risa bien usada es una gran herramienta. No se tiene que pasar, porque pierde peso. Pero saber llevar con inteligencia los mensajes, con un poco de humor en un discurso, tiene mucho poder.” Su enfoque está en generar conexión, improvisación y cercanía con el público: “El comediante no le marca al mundo el ritmo, sino que sabe leer lo que pasa y plasma su visión en un show”, aseguró en una reciente entrevista en La Gaceta.

En “Evolushon”, los signos del zodíaco son el punto de partida para hilar relatos absurdos, historias cotidianas y momentos únicos, donde el público también se convierte en protagonista. Pero lejos de ser un contenido astrológico serio, Cyrulnik aclara con humor: “No me interesa la astrología, me interesa lo que dispara en la gente. No tengo ni un libro en casa”. De raíces en la improvisación y con una carrera que comenzó haciendo hablar a sus perros en redes sociales, Fede afirma que hoy el stand up está en manos de quienes verdaderamente lo eligieron: “Quedamos los que seguimos apostando y trabajando en esto. Hay que escuchar a la gente, el mundo cambia, y el humor también”. Con su particular mirada sobre la vida, Fede Cyrulnik invita a vivir una noche para reírse con inteligencia, empatía y mucha energía.

Ficha técnica:

Entradas a la venta en www.entradauno.com y en el Linktree de @clapping_argentina

Sábado 2 de agosto - 21HS

Teatro Provincial Juan Carlos Saravia – Salta

Productores: Diego Eduardo Djeredjian

Productor ejecutivo: Norberto Echarri

Productor en Salta: Guillermo Clasadonte

Datos extras:

En el año 2023 Prime Video ha publicado uno de sus últimos unipersonales “Signos” con resonante éxito dentro de la plataforma.

FEDE CYRULNIK, @fedecyrulnik, es un comediante argentino con más de 18 años de trayectoria, uno de los influencers con más llegada, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, con más de 3.800.000 de seguidores en sus redes sociales.

