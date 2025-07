Saénz: "a bajado muchísimo el consumo y esta cayendo drásticamente el empleo"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pintó hoy un cuadro de situación preocupante sobre el turismo en Salta durante estas vacaciones de invierno, al afirmar que la cantidad de visitantes se redujo “a la mitad”. Hay poca gente, ha bajado muchísimo. La gente no ha salido o ha salido al exterior”, analizó el mandatario norteño.

Si bien aclaró que “dentro del marco de las estadísticas del norte (Salta) es la provincia que mayor cantidad de turistas ha recibido”, reconoció que el turismo cayó “a la mitad” de un año a otro.

“Dentro de lo que es el PBI de nuestra provincia, el turismo es fundamental”, resaltó Sáenz en diálogo con “Pan y Circo”, el programa que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia (Buenos Aires).

Combinado con ese fenómeno de desplome turístico, Sáenz advirtió que “ha bajado muchísimo el consumo” y que “está cayendo drásticamente el empleo, sobre todo acá en el norte”.

“Esperemos que se equilibre todo esto. Yo apuesto a que le vaya bien al Gobierno y al plan económico porque en definitiva nos irá bien a todos los argentinos”, señaló.

Sobre sus últimos cruces con Javier Milei, aclaró que tiene “una excelente relación con el presidente y con todo su equipo económico”.

“No venimos a descubrir quién es Milei. Milei es así, lo conocimos en campaña y ahora gobernando. Él dice lo que siente, no tiene filtro y dependerá de cada uno aceptarlo o no aceptarlo”, expresó.

“El otro día dijo que los gobernadores eramos unos perversos porque aumentábamos los impuestos. Yo le mandé un mensaje diciendo que no era un perverso sino que estaba bajando los impuestos con mucho sacrificio”, recordó.

Más allá de eso, Sáenz reconoció que “en muchas cosas” está en “absoluto desacuerdo” con Milei y que no las oculta, aunque “siempre en el marco del respeto y del diálogo”.

“Más los que tenemos responsabilidad en la función pública. No podemos darnos el lujo de no hablar más con el presidente. Y el presidente no puede darse el lujo de no hablar más con los gobernadores”, sostuvo.

Al mismo tiempo, dio a entender que los diputados que le responden no colaborarán con la sesión que tiene prevista la oposición para tratar la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y el presupuesto universitario.

“Tenemos que poner voluntad. No se trata de una pulseada entre el presidente y los gobernadores. Se trata de ceder en lo que se puede sin el oportunismo de algunos que ven que estamos de elecciones y que hay que llamar a la Cámara de Diputados y Senadores todas las semanas a plantear temas que realmente incomodan y que pueden perjudicar”, apuntó.



fuente: agencia NoticiasArgentinas

