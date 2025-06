Importación de autos: lo que no dicen del nuevo Régimen

Recientemente el Gobierno nacional anunció que se va a establecer un régimen simplificado de importación de vehículos que permite a cualquier persona traer un auto desde el exterior sin necesidad de pasar por concesionarios ni terminales automotrices.

Pero, aunque este esquema parezca algo simple y con el beneficio de la reducción de aranceles, especialistas en comercio exterior advierten sobre la instancia de la homologación para que se pueda realizar la importación de un auto. “Es importante que los particulares que quieran importar un auto, tengan primero la homologación. Sin esta homologación, no se puede traer el vehículo al país”, comenta Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa de comercio exterior. “A esto se le suma que, si el auto que se quiere traer es de una marca que ya existe en el país, el particular tampoco lo va a poder importar, ya que ninguna terminal le va a entregar la extensión de LCM (Licencia de Configuración de Modelo), que es el documento emitido por la Secretaría de Industria que certifica que un vehículo nuevo cumple con los requisitos de seguridad exigidos para circular”, alerta Salomón.

En el marco de esta nueva resolución desde Jidoka recomiendan esperar que salga una norma que permita que un particular pueda importar y que establezca los requisitos de ingreso, para luego hacer una verificación local del vehículo ya que para que un auto traído del exterior pueda circular en el país. “Creemos que seguramente se emita un régimen de excepción solo para particulares, con ciertas limitaciones y condiciones, como ser por ejemplo no vender el vehículo por dos años”, comenta Salomón. El especialista también considera que las automotrices van a ser reticentes a esta norma, ya que se van a ver afectados en sus ventas y producción; y calcula que un particular puede llegar a comprar un auto en el exterior, hasta un 40% más barato, que comprándolo a una terminal.

Para citar un ejemplo, en caso de querer traer un auto eléctrico, primero se debe pedir la homologación de la Comunidad Europea para que se otorgue de forma automática y después adherirse a la publicación de los nuevos cupos para poder importar el auto al 0%. “Este es un proceso que cuando se flexibilice todo, la realidad será más simple, pero como se trata de bienes registrables, hay que verificar con la delegación aduanera del registro automotor, para poder patentarse y esto requerirá de un acompañamiento de especialistas”, recomienda Salomón.

