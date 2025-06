Tucumán adelanta su voto a favor de los Jubilados en la Cámara de Diputados de la Nación

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, aseguró esta mañana en conferencia de prensa que los diputados que integran el Bloque Independencia (Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina) “van a acompañar con el voto (en los proyectos de ley) a nuestros jubilados provinciales y discapacitados” durante la sesión prevista para hoy en la Cámara Baja Nacional.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda impulsan para hoy un temario que contiene un paquete de incrementos en las jubilaciones, el bono previsional y la transferencia de fondos a las provincias; así como una extensión de la moratoria y una declaración de Emergencia en discapacidad hasta 2027.

En este sentido Jaldo dejó en claro que acompañar ambas normativas “no es un cambio de postura” ante el gobierno nacional sino que la última vez los que solicitaron el debate parlamentario “no pudieron juntar los votos para dar quorum” pero advirtió: “Hoy puede pasar igual y si los que solicitan la sesión no consiguen en quorum quiere decir que están haciendo política con los abuelos y discapacitados, porque si pedís sesión tener que garantizar el quorum en la Cámara de diputados", aseveró el gobernador.

Además el titular del Ejecutivo Provincial ratificó que si “Unión por la Patria, el Bloque Federal y algunos radicales juntan 129 (votos) y empieza la sesión no tengan dudas que serán más de ese número en favor de los jubilados y discapacitados”.

Para cerrar corroboró el apoyo a los jubilados con los 80 mil boletos gratuitos que de forma trimestral su gobierno da a los adultos mayores: “No solo lo decimos con palabras, estamos entregando los boletos gratuitos y habrán escuchado a los abuelos contar que hacía tiempo que no veían a nietos o no podían ir al cementerio a ver a sus seres queridas fallecidos”, ejemplificó.

