El equipo salteño de PointFighting gana el Torneo Interprovincial de Artes Marciales en Jujuy

El pasado sábado 26 de Octubre se realizó el Torneo Interprovincial de Artes Marciales “Puño de Tigre” en el Club Deportivo Luján de la vecina provincia de Jujuy.

Los competidores por parte de Salta fueron: el Sabunim Juan Vannucci (Chaiu Do Kwan), la Sabum Deborah Abalos Pohl (Taekwon-do ITF), el Sabum Rodrigo Gastón Manresa (Taekwon-do ITF), El Sabum Gaston Vallejos (Chaiu Do Kwan) y Joel Chavez (Chaiu Do Kwan y Taekwon-do).

La modalidad de competición fue la de PointFighting (lucha al punto) obteniendo en el desafío estelar de danes (cinturones negros), un total de 9 puntos para Salta contra los 7 puntos que obtuvo el equipo Jujeño, haciéndose de esta manera acreedores de la Copa Interprovincial de Artes Marciales.

Desde el equipo salteño resaltan que es destacable hacer visible los logros deportivos de los representantes salteños, que obtienen con gran esfuerzo logros importantes y demuestran lo bien que se viene trabajando en las Artes Marciales, además de revelar la existencia del talento que existe y que dejan en alto el deporte en los escenarios de los cuales son partícipes.

