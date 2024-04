Milei: "me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas"

En una entrevista ofrecida por Milei con Andrés Oppneheimer para CNN en español hizo referencia al ritual de todas sus mañanas: visitar a sus perros, cuatro de ellos llamados como economistas.

“Me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta (la residencia presidencial de Olivos). Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar”.

Según comentó, todos ellos tienen personalidades muy diferentes entre sí: “Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Y después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en dos patas mide dos metros, a él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto”, bromeó.

Además, explicó que se siente particularmente identificado con dos de ellos: “Robert es muy, muy, muy revoltoso. Está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, y Conan. Después Lucas es muy cab***. O sea, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido”.

Ante la pregunta del periodista "que si esta con los cuatro perros, estos se pelean" a lo que Milei afirmó que son cinco los canes, cuando se sabe que uno de ellos ya falleció en 2017.

