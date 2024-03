Iniciaron un sumario por la pésima atención del Banco Santiago del Estero en Salta

La Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta realizó una inspección y labró un "Acta de Constatación" en el Banco Santiago del Estero, lo que originó la apertura de un sumario.

La titular del organismo, María Pía Saravia, informó que, al horario de la inspección (11 horas), se constató que en el Banco se habían otorgado 1.298 turnos. Los consumidores eran sometidos a largos tiempos de espera que oscilaban entre 2 y 4.30 horas para lograr ser atendidos por ventanilla, excediendo el máximo permitido por ley. Esta considera trato indigno y práctica abusiva una espera superior a 30 minutos para ser atendidos y de 60 minutos cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según el talón numerado.

Además, los tickets o talones de turnos que se entregaban a los usuarios no tenían el horario real de ingreso al local, tal como lo exige la ley, ya que los guardias sacan los turnos y los entregan a los usuarios a las 7.30 horas.

En lo que respecta a los cajeros humanos, se detectó que solo se habían habilitado 13 ventanillas para la atención al público, siendo que el Banco cuenta con un total de 23 ventanillas o cajeros en sus dos salones de atención ubicados en planta baja y primer piso respectivamente.

Si bien los diez cajeros automáticos estaban operativos al momento de la inspección, su límite de extracción diario es de $50.000 por usuario. Por este motivo, el usuario que desee ampliar su monto de extracción a $80.000 deberá presentar una nota de solicitud. Con estos límites, se obliga al consumidor a volver al Banco y/o hacer fila para sacar la totalidad de su dinero por ventanilla o para presentar la nota de ampliación de límite para sacar por cajero.

Finalmente, se constató que no poseían cartelería indicativa informando la Atención Prioritaria para embarazadas, personas con niños en brazos, personas mayores de 70 años, personas con capacidades diferentes o movilidad reducida. Además, la cartelería del libro de quejas no se encontraba exhibida en un lugar visible y no cumplía con las medidas reglamentarias.

Ante esta situación, se inició un sumario al Banco Santiago del Estero, en resguardo de los derechos de los consumidores garantizados por la Ley 24.240 y la Ley Provincial 7800.

Si bien este Organismo seguirá controlando, se invita a los consumidores que detecten irregularidades o deseen solicitar inspecciones a concurrir a nuestra sede en la calle España 1350, en el horario de 8 a 14 horas, o a través del botón "Reportes" en la página web www.salta.gob.ar/defensadelconsumidor.

