Nación confirmó despidos de trabajadores estatales

Lo hizo a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa realizada en la mañana de hoy.

Ante la pregunta de uno de los medios acreditados en casa de gobierno, sobre lo que plantearon los gremios estatales, "asegurando que no renovarán el contrato a alrededor de 70 mil trabajadares", el vocero respondió, "Con respecto a los despidos, es llamativo porque yo todavía tengo el listado de bajas de mi propia área".

"nadie que esté trabajando y nadie que sea útil al Estado, o sea, que le sea útil a la gente se le va dar baja contrato. Así que no veo por qué tenga preocupación, lo dije yo –creo- el mismo 11 diciembre, en primera conferencia; nadie que trabaje se va quedar sin trabajo. Nosotros estamos en contra del empleo militante, que le hizo y le hace mucho daño a la Argentina, le hace mucho daño al empleado que trabaja y que cada día su vida se levanta para darlo todo en cada una de las áreas del Estado, a quien se lo ha muchas veces ninguneado y maltratado; nosotros estamos a favor de ellos, no en contra de los otros".

"Quien no trabaja, quien tiene un empleo por haber sido militante o que esté en algún lugar donde no preste funciones, se lo va desvincular y es el trabajo que se está haciendo de una manera muy puntillosa, muy quirúrgica para que nadie tenga que seguir en su puesto quede apartado. Así que, no veo cuál es preocupación y tampoco no hay nada malo en que el contribuyente deje pagar por empleo militante, por empleo que es improductivo, por empleo que no es empleo; que es simplemente venir ocupar un espacio para llevarse a fin de mes una retribución que no le corresponde. Es simplemente eso, hacer una..."

Ante la insistencia de la pregunta, "Pero efectivamente va a haber despidos?", Adorni expresó que "efectivamente va a haber bajas. No sé cuántas, no las sé, ... cuándo esté el número definitivo lo vamos a dar", finalizó.

