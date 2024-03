Milei con insultos a la oposición y amenazas de "exponer" a los diputados que voten en contra del DNU

El presidente Javier Milei habló luego del rechazo del DNU 70/23 y apuntó contra los Senadores que votaron en contra de la continuidad de la norma: "De los orkos no puede esperarse más que cosas de orkos", señaló y consideró que "prefieren mantener sus beneficios de casta". De todas formas, aseguró que van a "ir a defender" la norma en Diputados y, aunque caiga en la Cámara baja, "no van a bajar los brazos".

Al ser consultado por quiénes eran considerados "orkos", aseguró que así denominaba a los "populistas y kirchneristas" y apuntó puntualmente contra Martín Lousteau, integrante del bloque de la UCR, quien también rechazó el DNU: "Es un camaleón, se va acomodando en función de dónde puede conseguir cargos o alguna ventaja, de él no me sorprende nada. Fue bastante coherente y consistente. Fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y dejó al país al borde de una guerra civil. Todo lo que tocó lo rompió, es un incompetente sistemático tipo (Axel) Kicillof, en el fondo no son tan distintos", dijo en diálogo con LN+ de Buenos Aires.

De todas formas, Milei se mostró optimista respecto al debate en Diputado y aseguró que "todavía no está caído el proyecto" en la Cámara baja y advirtió: "Está claro que si se cae los que voten en contra van a correr con la misma suerte de los nombres rojos con sus caritas, como lo que pasó en el Senado. Que la gente sepa quiénes son los enemigos de la sociedad: quiénes están a favor de los privilegios y quiénes a favor de la libertad. Los vamos a exponer".

