Milei llama a no pagar impuestos en Buenos Aires a la vez que impulsa restablecer el impuesto a las ganancias en todo el País

El presidente Javier Milei apuntó contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego del aumento de impuestos en el territorio bonaerense: "Una violación del derecho de propiedad".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), como acostumbra a hacerlo, el mandatario libertario replicó una nota de José Luis Espert donde señalaba que no iba a "pagar los impuestos en Buenos Aires" y lanzó: "Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...".

José Luis Espert: “No hay que pagar los impuestos que quiere Kicillof, yo no los voy a pagar” https://t.co/3lRxTmrcqd pic.twitter.com/nPUSv0Zzg6 — infobae (@infobae) March 16, 2024

"Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...", agregó en relación a la posición ideológica del gobernador bonaerense.

Recordemos que el Gobierno Nacional, quiere volver a cobrar el Impuesto a las Ganancias y busca respetar la progresividad a través de cambios en la modalidad de aplicación del tributo.

El proyecto tributario y fiscal que el Gobierno envió al Congreso y a los Gobernadores como un anexo de la Ley de Bases cuenta con un capítulo dedicado especialmente a la modificación del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría.

