Los casos de dengue se incrementaron en más del 83% en la última semana

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó 1063 nuevos casos de dengue en Salta, acumulando 2340 positivos desde que inició este año.

El incremento de casos en la Semana Epidemiológica 10 fue de casi el doble, representando un aumento del 83,2 por ciento respecto a la anterior, en la que totalizaban 1277 casos en todo el territorio provincial.

La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, explicó que “la elevación del número de casos refleja la situación epidemiológica del Noroeste Argentino, con varias localidades en brotes. Además, en nuestro país y en estados de la región han aumentado significativamente las enfermedades transmitidas por vectores, particularmente el dengue. Se asocia a los procesos climáticos que venimos viviendo en el último tiempo”.

Los casos confirmados de esta arbovirosis fueron notificados en los siguientes departamentos: Capital: 832, Metán: 605, Anta: 594, Cafayate: 151, Rosario de la Frontera: 66, San Martín: 30, Rivadavia: 18, Orán: 15, Cerrillos: 8, General Güemes: 7, Rosario de Lerma: 5, La Caldera: 5, San Carlos: 3 y La Candelaria: 1.

Herrera dijo que, sobre el total, “1980 son autóctonos, 51 importados y 309 están en investigación epidemiológica para determinar su origen”.

Agregó que, “los municipios que se encuentran en brote -lo que significa que el virus del dengue está circulando de manera local- son Cafayate, Joaquín V. González, Orán, Salta, El Quebrachal, San José de Metán, El Galpón, Rivadavia Banda Sur, Tartagal, Rosario de la Frontera, Las Lajitas y Apolinario Saravia”.

Los serotipos detectados en los pacientes positivos son DEN1 y DEN2, los mismos que circularon en la provincia durante el periodo de vigilancia 2022-2023.

Cuándo hacerse un test de laboratorio

La funcionaria afirmó que el diagnóstico para dengue puede hacerse por criterio clínico epidemiológico y por laboratorio.

“Cuando un paciente que reside en un municipio con brote de dengue va a consulta y presenta síntomas característicos de la enfermedad, no requiere de un test. El médico lo confirma por clínica y por epidemiología, dado que la circulación del virus es alta”, sostuvo.

Manifestó además que “el test de laboratorio sólo se efectúa cuando un paciente tiene un cuadro clínico atípico, requiere internación y posee una enfermedad de base en la que se necesite un diferencial para diagnosticar correctamente”.

Atención en centros de salud

La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud expresó que “el 90 por ciento de los pacientes con dengue son ambulatorios, es decir que deben consultar en el centro de salud más próximo a su domicilio o a al médico de cabecera para ver qué pautas de control deben seguir, sobre todo por la fiebre”.

Herrera dijo que, para descongestionar el flujo de personas en las guardias hospitalarias, es necesario que la población concurra a los establecimientos del Primer Nivel de Atención. “A los nosocomios sólo se derivarán aquellos pacientes con signos de alarma que requieran internación”, aseveró.

La infectóloga recordó la importancia de consultar en el sistema de salud y no automedicarse. “El dengue no tiene un tratamiento antiviral específico, pero sí un tratamiento médico para evitar complicaciones: es fundamental hidratarse y no abusar del paracetamol, ya que este virus produce inflamación en el hígado”.

Sec. Prensa Salta

