Cristina deja al descubierto el aumento salarial que Milei y la "casta" se otorgaron

Durante la pasada campaña que finalmente llevó a la presidencia a, Javier Milei, se repitió hasta el hartazgo que el ajuste lo iba a pagar la "casta política". A esta altura y lo que va de su mandato, Milei ajustó a los trabajadores, jubilados y a los sectores más postergados de la sociedad.

El escándalo generado durante el fin de semana fue tal, que despues de que se revelara el aumento del 48% para el Presidente y a todos los integrantes de su Gabinete, Javier Milei responsabilizó a Cristina Kirchner por el aumento que él mismo se había otorgado.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", escribió Milei en su cuenta de X (extwitter).

Ante esto la expresidenta Cristina Fernandez y atravéz de la red social X fue contundente:

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron.

Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver.

Saludos cordiales a usted y a su gabinete.