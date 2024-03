Milei insiste con el impuesto a las ganancias, podría ser retroactivo a enero

En la previa a la reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que casi 1 millón de trabajadores en relación de dependencia volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias retroactivo a enero pasado si la restitución de ese impuesto no se realiza a través de una ley.

“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, afirmó el ministro a Radio Rivadavia de Buenos Aires.

Y añadió: “Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”.

Tributaristas estimaron que la "deuda impaga" sumaría una $2.000 millones y que cada trabajador estaría sujeto a pagar entre $500.000 y $600.000, si esto no se resuelve.

Francos ya había confirmado el envió de un proyecto de ley al Congreso para restituir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría como herramienta para mejorar la situación fiscal de las provincias. "Es un pedido de los gobernadores que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales y en ese sentido nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia otra vez del impuesto a los ingresos", afirmó el funcionario durante una visita a ExpoAgro.

Fuente: Ámbito

