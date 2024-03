Ante la duda de Nacion sobre la efectividad de la vacuna, Salta debería seguir vacunando contra el dengue ?

En su habitual conferencia de prensa, del pasado lunes, el vocero del gobierno nacional, Manuel Adorni, puso en duda la efectividad de la vacuna contra el dengue, hasta tanto se conozcan más "precisiones" y estudios que constaten su uso en personas.

Adorni sostuvo que:

Al respecto de las declaraciones de Adorni y en diálogo con el diario El Tribuno, el infectólogo salteño Antonio Salgado, consultado y claramente molesto por las expresiones del vocero, expresó:

"que la eficacia de la vacuna supera el 61% y la eficacia contra las hospitalizaciones relacionadas contra la enfermedad del dengue fue del 84%, altísimo, ... En septiembre del 2023, el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunizaciones, que se llama SAGE, que es dependiente de la OMS, dijo que con la TAK-003 existe una protección estadísticamente significativa en personas seronegativas y para las seropositivas también, o sea, para aquellas que no tuvieron y que tuvieron, de los cuatro serotipos del D1 al D4, que es cierto que es mucho más eficaz frente a serotipos D1 y D2, que son los serotipos que circulan en Latinoamérica y Argentina no es la excepción.

No es cierto que la OMS haya dicho que no hay que vacunar, no es cierto .. que cree el vocero, pero a quién quiere engañar diciendo semejante tontería ... en Brasil está en el Calendario Nacional ... yo lo invito al Sr. vocero del presidente Milei, a que me acompañe por los hospitales del norte y que vea lo que es tener dengue y que venga sin ningún problema, si el no se va a agarrar nada y que tampoco se vacune, si la vacuna no sirve (según el vocero), yo le aseguro que Adorni, debe tener ya dos dosis puestas, no le creo nada" finalizó.