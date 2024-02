Jaldo: "Tucumán fue la única provincia que no firmó el apoyo a Chubut"

En torno a la situación a la situación del Gobierno de la provincia de Chubut y su relación con Nación, el gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que “en representación de la provincia de Tucumán, fue la única provincia que no firmó el apoyo en cuanto a la iniciativa del gobernador de Chubut –Ignacio Torres- sobre los reclamos que hacía… Quiero dejar aclarado que, si bien soy el gobernador de Tucumán, pero cuando yo me adhiero a alguna causa y firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano que es a quien represento”.

Y en ese sentido, explicó, “al tomar decisiones analizo bien cuáles son la decisiones institucionales que debo tomar y cómo puedo comprometer a mi provincia. Primero, aduciendo los argumentos del gobernador del Chubut, yo siempre solidarizándome con los habitantes de esa provincia, porque no hay dudas que la crisis golpea a todas las provincias, pero cuando se empiezan a buscar argumentos que a mí entender no son reales, se hacen reclamos sobre una base que no es real por no decir que es falsa”.

Asimismo dijo: “Cuando el gobernador de Chubut habla de que le descontaron $13.000 millones, sí es verdad que la Nación le descontó. Pero no de coparticipación sino de deuda que tiene la provincia de Chubut en concepto de fondo fiduciario que debe casi $140 mil millones. Le descontaron una cuota de la coparticipación. Es decir que cuando se aduce que arbitrariamente descuentan los recursos no se está diciendo la verdad o se dice una verdad a medias”.

Además comentó: “En mi caso, cuando yo empecé la gestión me dejaron $35 mil millones de deuda. Eso se actualiza por el índice CER que es casi el de la inflación. Hoy Tucumán debe $72.000 millones por el mismo concepto que debe Chubut y a mí me descontaron 5000 millones” y dijo que eso no motivó una protesta por parte del Gobierno de Tucumán.

“El Gobierno nacional tiene el derecho de cobrar la deuda porque las provincias en las gestiones anteriores, en el caso de Chubut tomó esa deuda pero los gobernadores que asumimos las gobernaciones tenemos la responsabilidad de cumplir con los derechos y obligaciones de las provincias. No es que las provincias dejan de deber porque cambian de gobernador. Hay continuidad institucional y hay que hacerse cargo de las cosas que hay que seguir gobernado”, sostuvo.

A la vez, manifestó que “bajo ningún punto de vista comparto tomar medidas extremas. El petróleo y el gas son de la Argentina. La patria y la Argentina es una sola ¿O nos queremos remontar a 200 años atrás cuando se decía que las provincias estaban primero que la Nación?”.

“Nosotros tenemos que ir para adelante, no para atrás. Tenemos gente con hambre, que no tiene dónde dormir de noche, que pierde calidad de vida y que está muy golpeada por las tarifas. Por eso no me sumo a este planteo”, evaluó.

Y dijo: “Me solidarizo con el pueblo de Chubut que no la está pasando bien como no la pasan bien todos los argentinos. Eso no da derecho a que tengamos semejante exposición pública y partiendo de una base que no es verdad. Los $13000 millones. Chubut los debe y los tiene que pagar. Chubut debe 130000 millones que le seguirán descontando mensualmente porque se afecta la coparticipación y el descuento es automático”.

Aseveró: “Por ahí la gente, en un primer análisis, dirá: ‘Se sumaron todos los gobernadores y Osvaldo jaldo no’. Antes de tomar una decisión siempre pienso en no comprometer a Tucumán. No voy a llegar a mi provincia a una confrontación con Nación”.

Y concluyó: “Cuando tuvimos que defender el azúcar, el citrus y el bioetanol, y a mí me costó formar un bloque, salir de Unión por la Patria, porque yo entendía que un bloque de 100 diputados formado mayoritariamente por porteños, donde estaban más preocupados por poner palos en la rueda y estar en negativa permanente, la única forma de defender las economías regionales era crear el grupo Independencia. Yo ahí no vi la solidaridad del resto de los gobernadores a favor del azúcar, del citrus y del bioetanol. Cuando piden solidaridad esto es de ida y vuelta y a mí me eligieron para defender los intereses de Tucumán”.

