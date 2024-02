Ctera afirmó que el paro docente tuvo un "80% de acatamiento"

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) afirmó que el paro docente de este lunes tuvo un "acatamiento del 80%", que afectó el inicio del ciclo lectivo, de acuerdo con el calendario, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El gremio docente realizó una medida de fuerza que coincidió con el comienzo de clases en ocho provincias y un día antes de la convocatoria hecha por el Gobierno a una reunión en la que, junto a los ministros de Educación de todos los distritos y los dirigentes sindicales del sector, procurará acordar el convenio marco nacional del salario mínimo para los educadores.

Además, los maestros nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación se movilizaron hoy a las 10 a la sede del Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Pizzurno 935 (Buenos Aires), para rechazar la suspensión por parte del Gobierno de las paritarias nacionales y la decisión de no enviar las partidas correspondientes al Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los comedores escolares y Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, entre otras herramientas de financiamiento y asistencia.

En un comunicado, la entidad de segundo grado que pertenece a la CTA y agrupa a los sindicatos de todas las provincias afirmó que el paro tuvo "un 80% de acatamiento" en las jurisdicciones que se plegaron a la medida de fuerza.

"No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobrar; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos", reclamó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, por los fondos nacionales.

Alesso lamentó la "situación verdaderamente terrible" que genera el recorte de esos fondos en las "barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas" y expuso: "No alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche, no hay plata para comprar guardapolvos, útiles escolares".

"Peleamos 1.003 días en la Carpa Blanca para tener una Ley de Financiamiento Educativo, durante años para garantizar el Fondo de Compensación Salarial, peleamos por políticas educativas, por la extensión de jornada, por la 5ª hora, por Conectar Igualdad. También que defendemos la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado nacional", reivindicó bajo la lluvia mientras los docentes cantaban consignas exigiendo paritaria nacional y fondos para educación.

La huelga había sido decidida por Ctera el jueves último en un congreso extraordinario al que asistieron representantes de todo el país, tras insistir en la necesidad de llevar adelante una instancia paritaria a nivel nacional con el Gobierno.

En un primer momento, el presidente Javier Milei rechazó que pudiera llevarse a cabo al delegar la responsabilidad en las administraciones provinciales pero finalmente el Gobierno nacional convocó para mañana a las 18 a los ministros de Educación de todas las provincias y a los gremios docentes con representación nacional a la sede de la cartera de Trabajo para acordar nuevos salarios.

La Ctera anticipó que van a estar presentes en la reunión pese a que carece de la formalidad de una paritaria y que la propuesta allí realizada será analizada por los representantes gremiales al día siguiente en un encuentro de secretarios generales.

"La Ctera votó por unanimidad un plan de lucha nacional. Por eso exigimos que haya paritaria nacional docente, no una reunión informal y vamos a ir a plantear aumentos de salarios, aumento de comedor y copa de leche, aumento de los programas nacionales y vamos a continuar el plan de lucha votado, construyendo una gran marcha nacional educativo, confluyendo con todos los docentes del país", adelantó Alesso durante la protesta.

En la ciudad de Buenos Aires, los docentes agrupados en Ctera y el gremio porteño Ademys llevaron a cabo hoy el paro pese a que el Gobierno porteño anunció que descontará el día a los trabajadores que se sumaran a la huelga.

En tanto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), que nuclea a los docentes estatales, decidió parar y movilizarse.

En Santa Fe, los sindicatos de docentes estatales (Amsafe) y privados (Sadop) no comenzaron hoy las clases al rechazar el incremento salarial propuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro del 7% a partir de marzo.

Los gremios docentes de Corrientes, San Luis y Mendoza también adhirieron al paro de actividades en el inicio del ciclo lectivo.

En Formosa, el gremio provincial Docentes Autoconvocados se adhirió al paro de Ctera, la misma decisión que tomaron los educadores de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), quienes, además, denunciaron que viven situaciones de "hostigamiento y persecución" por parte del Gobierno provincial.

Télam

Más sobre: Educación.