Las estadísticas no cambian: el 98 % de los nuevos casos de VIH son por NO usar preservativo

Según la Organización Panamericana de la Salud se producen unas 200 mil nuevas transmisiones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) por día en la región. El preservativo es la forma más eficaz de prevención, sin embargo, según el último boletín epidemiológico de Argentina, el 98 % de los nuevos casos de VIH son por NO usarlo.

“No se siente Igual” es una de las frases más escuchadas en torno al uso del preservativo en las campañas de promoción de su uso que realiza AHF en más de 12 países de la región. Es cierto, no se siente igual, se siente mejor, porque suma al disfrute, la tranquilidad de prevenir la transmisión de ITS o la posibilidad de evitar un embarazo no deseado.

Así y todo, el aumento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en América Latina es preocupante. Según la Organización Panamericana de la Salud se producen unas 200 mil nuevas transmisiones de ITS por día en la región, una problemática de salud pública que no puede seguir siendo ignorada.

Ante este panorama, los preservativos de látex son el método más económico, accesible y fácil de usar para que las personas ejerzan una sexualidad protegida y libre de preocupaciones. Además, es una forma de prevenir embarazos no intencionales. “Es importante que se amplíen las campañas públicas de prevención, que no se realizan hace años, y se dé continuidad a la gratuidad y accesibilidad de los preservativos. También, es importante concientizar acerca del uso correcto durante todo el encuentro e informar de la existencia de otro tipo de preservativos, como el interno o vaginal, o el campo de látex para todo tipo de prácticas”, señala Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina.

Impulsado e instaurado por AIDS Healthcare Foundation (AHF), hace 16 años se celebró por primera vez el Día Internacional del Condón*, para promover el uso de este sencillo, pero altamente efectivo método de barrera, que puede ayudar a las personas a mantenerse sanas y evitar más de 20 infecciones sexualmente transmisibles, entre ellas el VIH.

El acceso sigue siendo un problema

Eliminar el VIH y otras ITS por completo sería posible si todas las personas utilizaran preservativo en todas sus relaciones sexuales, pero aún hay problemas de accesibilidad por motivos económicos. En este sentido, Natalia Haag añade que “es indispensable que se promueva el acceso a través de campañas públicas de prevención y prevención combinada, acompañadas por difusión e información sobre el uso correcto y las diferentes alternativas al conocido preservativo externo. Es un recurso fundamental para la salud pública”.

Por su parte, Terri Ford, Jefa de Advocacy y Política Global de AHF, destaca que “es urgente superar estas barreras y garantizar que los condones estén disponibles para prevenir VIH, ITS y embarazos no planificados. AHF está intensificando sus esfuerzos para llevar condones a través de sus equipos en 45 países, priorizando la prevención”.

*Bajo el lema “Siempre de moda”, en 2024 continúa la campaña de AHF para alentar a las personas a usar preservativo en todas sus relaciones sexuales, sin excepción, de principio a fin del encuentro, como una herramienta para disfrutar la vida sexual con libertad y seguridad. Solo en nuestro país, AHF Argentina distribuye por año más de 1 millón de preservativos de manera gratuita. Este año, coincidiendo con la época de Carnaval en nuestro país, AHF Argentina celebra el Día Internacional del Condón con actividades en diferentes puntos de Argentina.

Acerca de AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation)

AHF Argentina da respuesta integral al VIH y sida. Aboga por la calidad en la atención clínica; por el acceso al tratamiento temprano y de vanguardia; y porque los medicamentos necesarios se mantengan gratuitos y estén disponibles continuamente en todo el país.

