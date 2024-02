Jaldo: "Vamos a seguir en la postura dialoguista con el gobierno nacional"

El titular del ejecutivo tucumano, Osvaldo Jaldo, aseguró que "en estos 60 días de gestión que lleva el gobierno nacional y 90 del provincial “ nos dio resultado la decisión política e institucional que tomamos".

“Vamos a seguir en la postura dialoguista con el gobierno nacional ya que necesitamos soluciones para Tucumán. Como provincia conseguimos el objetivo y dejo las puertas abiertas con un gobierno nacional que tiene que gobernar por más de tres años”. Estas palabras del gobernador Osvaldo Jaldo fue en referencia a lo ocurrido ayer en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza decidió retirar del debate la ley de “Bases y Puntos de Coincidencia” que se estaba discutiendo en particular y regresó a comisión.

En este sentido Jaldo aseguró esta mañana que “la provincia no quedó expuesta” (por la interrupción del debate parlamentario y el posterior enojo del Gobierno Nacional responsabilizando a los gobernadores) y “a pesar de las discusiones y negociaciones que tuvo esta ley, las inquietudes que llevamos como gobierno se cumplieron en lo que respecta a las economías regionales y el aspecto fiscal se trataran en otra sesión”, explicó.

El mandatario tucumano fue más allá en su análisis y dijo: “somos democráticos y así como queremos que nos respeten como gobierno de la provincia, respetamos a la Nación y ellos a nuestros diputados y senadores y al gobierno”.

En otro punto, Jaldo no quiso opinar sobre la decisión del gobierno nacional de retirar la también llamada “Ley Ómnibus” del debate.

Al tiempo que indicó: “no soy parte, no cogobernamos a nivel nacional, solo dialogamos, aportamos y de la misma manera exigimos reciprocidad del gobierno nacional”.

Jaldo además insistió con el camino del consenso con el gobierno nacional. “No vamos a hacer resistencia, a pintarnos la cara, a politizar con nadie. Hoy la patria está en peligro y nosotros somos dialoguistas. Lo que pasó anoche con la caída de la sesión, al margen de posturas políticas, no le hace bien a la democracia, a la convivencia democrática entre Nación, Provincia y no solucionamos los temas que tiene la comunidad”, manifestó.

