La Libertad Avanza apuntó contra la provincia de Salta como una de las "traidoras"

En una entrevista a LN+ de la ciudad de Buenos Aires, el jefe del bloque de LLA, Oscar Zago, apuntó contra la provincia de Salta como una de aquellas que permitió que la Ley "Bases" vuelva a comisiones.

Ante la pregunta del periodista, "por último diputado, me puede dar el nombre del gobernador apretador o extorsionador?", a lo que Zago responde, "es que no es el nombre de uno, me parece que se están equivocando", ... "Córdoba se está equivocando, Santa Fé se está equivocando, creo que el gobierno está colaborando muchísimo con ellos, con las fronteras de Salta también que estamos colaborando enormemente y hoy en el proceso de seguridad nos votan en contra, parece que nos están cargando, estamos poniendo toda la voluntad, toda la fuerza, y parece que nos están votando las delegaciones en seguridad en contra, parece que no quieren seguridad, parece que no quieren que sigamos avanzando y eso me parece que es un problema, que no lo piensan".... "Y nos extraña que algunos gobernadores no piensan la ayuda que les esta dando el gobierno nacional, que lo merecen porsupuesto, pero parece que estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero ellos no quieren hacer el mismo esfuerzo que hacemos nosotros".

#DiarioDeMilei

DÍA 58 😬

📌son malos perdedores

📌Feinman pide lista de gobernadores “extorsionadores”

📌Zago prende fuego a Llaryora

📌A Pullaro

📌y a Sáenz

📌NO LA VEN

📌así no se construyen consensos, bro! pic.twitter.com/TVFrTfuoE5 — Cristian Cimminelli (@cristiancim) February 6, 2024

Más sobre: Política.