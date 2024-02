Vanesa Siley: "a Luis Caputo no lo votó ninguna mayoría de los argentinos, nunca se sometió a la elección popular"

Así los expresó Vanesa Siley, diputada de UxP por la provincia de Buenos Aires, fue en el día de ayer durante el debate de la Ley "Bases" que se realiza en el cámara de diputados de la nación.

Siley se refirió acerca de una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, en la que "amenazaba" con recortar el presupuesto a las provincias en caso de que no se apruebe la iniciativa.

Estas expresiones fueron tomadas por Siley en la sesión especial de ayer, mencionando desde su banca que “a Luis Caputo no lo votó nadie, no lo votó ninguna mayoría de los argentinos".

"Gracias presidente en este caso voy a hacer una cuestión de privilegio contra el ministro de economía, Luis Caputo, por haber mentido y amenazado a los representantes del pueblo diputados y diputadas, gobernadores, pero por sobre todo, al pueblo de las provincias de nuestra querida República Argentina.

Dijo en un tweet o en la cuenta en la red social X (ex twitter) lo siguiente, permítame leer presidente, refiriéndose a que tuvo una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de provincias, dijo, "para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente, si alguno de los artículos económicos es rechazado" y siguió diciendo esto, no es una amenaza, "es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales y terminar con décadas de inflación y flagelo."

En primer lugar presidente, la mentira, a Luis Caputo no lo votó absolutamente nadie, no lo votó ninguna mayoría de los argentinos, nunca, cuando participó de la función pública se sometió a la elección popular, es conocido y lo conocemos en la Argentina, por haber sido ministro de finanzas de Mauricio Macri, donde emitió una deuda a 100 años en un mecanismo bastante oscuro a través de cuatro bancos que se llevaron cuantiosas comisiones, donde además fue parte del regreso del fondo monetario internacional a la Argentina, con un crédito exuberante denunciado también en la justicia y además fue parte de la fuga de capitales que concluyó en el gobierno de Macri con 86000 millones de dólares fugados de nuestro país, y como si esto fuera poco, parte de los panama papers, y como si esto fuera poco, este ministro que se atreve a amenazar a los que si fueron electos por el voto popular; también es conocido como lo que ya que les gusta citar tanto a Juan Bautista Alberdi y consideraba el parasitismo de la República, no?, aquellos que nunca los eligieron, no responden por sus acciones ni por sus obras, pero sí hacen daño.

Porque también lo conocimos los argentinos y argentinas a este ministro actual y exministro de Macri, por ser parte de la firma Caputo Hermanos precisamente, denunciada por financiar el intento de magnicidio de la vicepresidenta (Cristina Fernandez de Kirchner) de la nación a través del grupo Revolución Federal, con el famoso carpintero Jonathan Morel, qué seguridad podemos tener presidente, los diputados y diputadas de la nación con gente que nos viene a gritar, si acá está sentado Milman, no?, Milman y Caputo siempre del mismo lado o en Juncal y Uruguay o en Balcarce 50, siempre atentando contra la democracia, qué sabemos si acá no hay cómplices de Sabag Montiel o Brenda Uriarte?, no lo podemos saber, por qué?, porque se trata de la misma gente de siempre, estos sí que son los verdaderos parásitos de la República, muchas gracias presidente".