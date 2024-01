Afirman que la resolución derogada sobre cuota de colegios "es un cambio de tipo administrativo, no significa una desregulación"

El titular de la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, dijo hoy que la derogación de la resolución que obligaba a las escuelas y universidades privadas de Argentina a informar el importe de las cuotas y la matrícula a la Secretaría de Comercio "no significa una desregulación" sino que es "un trámite burocrático".

"Ayer se derogó una resolución que era de 1999, donde teníamos las 14.000 escuelas privadas del país que informar a la Secretaría de Comercio los valores de la cuota; realmente era un trámite burocrático porque las escuelas estamos controladas por cada provincia", señaló Zurita.

En declaraciones a la radio Urbana Play (Buenos Aires), sostuvo que "es un cambio de tipo administrativo, no significa una desregulación".

La Secretaría de Comercio derogó 69 normativas en la Resolución 51/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial, entre las que se incluyó la supresión de la Resolución 678/99 que establecía la obligatoriedad de los establecimientos educativos privados de informar anualmente la cuota al organismo.

El titular de Aiepba dijo que esto ya lo controla cada jurisdicción con lo cual "era una doble información”, porque indicó que “todos los años informamos al Gobierno de la provincia y después nos pedía también Nación un trámite que ya hicimos".

"Es un trabajo extra que insume tiempo y es un trámite que ya lo hacen las provincias y está de más, es la burocracia que desde el año 99 generaba esta resolución y la verdad que no le veíamos ningún sentido, me parece bárbaro que se haya derogado", aseguró el dirigente.

Detalló que "hay 14 mil escuelas privadas en Argentina, y de esas hay 10 mil que tienen algún tipo de aporte del Estado”, y añadió que “esas escuelas ya están fuertemente reguladas por el Estado porque no pueden aumentar si no lo autorizan los estados provinciales".

En tanto, señaló que "hay otras 4.000 escuelas que no tienen ningún tipo de aporte estatal que tienen desde 1993 libertad para poner su arancel de un año para otro”.

“Eso ya está, no es que lo van a permitir ahora, sino que ocurre desde el año 93", subrayó Zurita.

Por otra parte, dijo que "las familias están realizando un gran esfuerzo para sostener a sus hijos en la escuela privada, no vemos un movimiento a la baja tampoco que se sumen nuevos alumnos, sino que se mantiene estable, aunque sí vemos pases de escuelas de mayor arancel a arancel menor".

"En la provincia de Buenos Aires hay 1 millón y medio de alumnos en escuelas privadas", precisó el titular de la entidad educativa.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) y de la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (Caiep), Perpetuo Lentijo, aclaró en diálogo con Télam que "nada más se derogó la Resolución 678 del 99; no hubo ninguna liberación de precios como se escucha por ahí porque los colegios privados dependen de las jurisdicciones, excepto las universidades, pero los niveles inicial, primario, secundario, dependen de cada jurisdicción y tienen que cumplir las pautas de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires".

Asimismo, explicó que "en este caso hay normas en cada jurisdicción que obligan a los colegios a informar los aranceles y que además, en el caso de los colegios con aporte estatal, les ponen topes arancelarios, según el nivel de aporte que tienen".

Lentijo recalcó que "esto no se ha modificado, o sea que la cuota que se comunicó en el mes de diciembre es la que va a estar vigente para marzo", aunque no descartó que "se corrija esa información porque ya ha habido algún aumento salarial, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, que está modificando los costos".

Al respecto, comentó que ello "requeriría alguna corrección en la cuota de marzo, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de inflación que tenemos y cómo se complica para las escuelas poder abrir las puertas en estas condiciones".

No obstante, insistió con que "liberación de precios no hubo de ninguna manera, sino que se derogó una norma que obligaba a informar anualmente a la Nación", ya que -afirmó- "a las provincias se les sigue informando las cuotas del mes de marzo como lo tienen establecido en sus respectivas normativas jurisdiccionales".

En tal sentido, el secretario de la Junta Coordinadora de Asociaciones de Enseñanza Privada (Coordiep), Norberto Baloira, dijo que "lo único que modifica esta medida es que ahora no voy a tener que notificar a la Secretaría de Comercio cuáles son mis aranceles, pero no me quita la obligación de notificar a los padres las modificaciones y darles previsibilidad, darles información oportuna a las familias para que haya previsibilidad y se den las condiciones para que las escuelas puedan funcionar también económicamente".

Por último, Baloira sostuvo que "las familias ya están notificadas por esas resoluciones vigentes; de cuáles van a ser los aranceles de marzo, que puede ocurrir alguna modificación por los últimos dos aumentos, pero la realidad es que están debidamente notificadas ahora".

Télam

