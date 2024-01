Tras la exclusión del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, habrá mayor ajuste a las Provincias

El Gobierno Nacional confirmó que habrá un "ajuste mayor" hacia las provincias a partir de la exclusión del capítulo fiscal de la ley 'Bases' que se discute en el Congreso Nacional.

Así lo indicó hoy en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, quien señaló además que "dentro del paquete fiscal también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte de ese capítulo económico". “Este Gobierno afirma el compromiso hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable. Es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar el camino para la aprobación de la ley, ya no hay razón para que se siga retrasando”.

Además indicó que "No hubo ni error de cálculo ni problemas de timming. El retirar el capítulo fiscal tampoco fue una cuestión de negociación, fue simplemente entender que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones que considerábamos que no tenían más sentido que retrasar la promulgación de la ley”. “Si el problema estaba en el capítulo fiscal, optamos por quitarlo de la ley y ahora sí seguir avanzando sin ningún tipo de cuestionamiento al resto del proyecto. La urgencia y la necesidad para nosotros siempre fue una realidad y siempre nos mantuvimos en la misma posición: mientras más rápido, mejor", indicó.

