Investigan el gasto en sueldos de docentes que no trabajan hace más de 100 días

En declaraciones de Eduardo Costello, Secretario Institucional y de Administración del Ministerio de Educación de Salta, a un programa del canal de TV Multivisión Federal de la capital salteña, dijo que entre entre julio y diciembre del 2023, el Estado provincial gastó más de $300 millones en los salarios de 127 docentes que no regresaron a trabajar tras el paro docente de ese año.

Costello expresó: “Nos llamó la atención la cantidad de docentes que no estaban dando tareas desde el año pasado. Solicitamos un informe a la Dirección de Personal de Educación y nos informaron que 127 docentes “no estaban prestando tareas, sin motivos justificados, desde el mes de julio”. La ausencia, según la interpretación de las autoridades, comentó Costello, es considerada una ausencia injustificada, sin amparo legal que sustente estas ausencias prolongadas. "Hay docentes que vienen con 11 días hasta 157 días de inasistencia justificada". "Pedimos los informes a la secretaría de trabajo de la provincia para saber si había algún tipo de tutela o custodia sindical con respecto a esta no prestación de tareas, nos informan que no, y que debían considerarse por tal motivo como faltas injustificadas"

Por ello, se decidió instruir un sumario administrativo a los docentes, con posibilidad de despido si no se justifica debidamente. En caso de no justificarlos "corresponde la censantía por abandono de trabajo y el estatuto es clarísimo, que más de 10 días de inasistencias injustificadas generan la cesantía", culminó.

De cara al inicio de clases dentro de un mes, a Costello le preguntaron sobre la posibilidad de una resolución inmediata. Sin embargo, señaló que el proceso administrativo está a la espera de recursos internos y que la resolución final dependerá de los plazos administrativos. Aclaró que los tiempos administrativos no están bajo su control e insistió en la importancia de trabajar de acuerdo con los plazos y las leyes vigentes.

El Ministerio ya notificó a los docentes sobre el inicio de la investigación, y Costello afirmó que se están realizando las acciones correspondientes en la Dirección Jurídica para seguir de cerca el proceso.

