Descontarán el día a los trabajadores estatales nacionales que adhieran al paro de la CGT del próximo 24E

Así lo manifestó hoy, el vocero presidencial Manuel Adorni. Anunció que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles 24 de enero, al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra".

"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En esta línea, indicó que el Gobierno continúa "esperando argumentos para el paro" programado por la central obrera porque, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza.

TELAM

