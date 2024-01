Paritarias 2024: gobierno y gremios expusieron la situación de lo que representan, la próxima semana habrá una propuesta salarial

El Gobierno abrió hoy las paritarias 2024 en una reunión con gremios que representan a los empleados públicos salteños. Luego de recordar el esfuerzo para mantener los salarios por arriba de la inflación, en un contexto de equilibrio fiscal los últimos cuatro años, se dejó en claro que la Provincia no asumirá compromisos que no pueda cumplir y que puedan dañar el funcionamiento de todas sus áreas como educación, salud, seguridad, asistencia social.

La postura marcada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, está atada a la situación económica nacional que repercute en las cuentas provinciales, razón por lo que a nivel local ya se oficializaron medidas de restricción de gastos que tendrán vigencia por 180 días.

El funcionario marcó su preocupación por la falta de definiciones nacionales relacionadas, por ejemplo, con las Transferencias No Automáticas, concepto por el que la Provincia recibió hasta el año pasado más de $47 mil millones en subsidios para el transporte, el pago del incentivo docente y programas vinculados con la salud, educación, discapacidad, entre otros.

Mencionó además que se esperan los resultados de las paritarias nacionales y la definición sobre la ley ómnibus que se analiza en el Congreso. Hizo mención también, entre otras, a la deuda que Nación mantiene con la Provincia en materia de obras por más de $9.000 millones.

El ministro de Infraestructura a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, abrió el encuentro en Casa de Gobierno. Luego de que Dib Ashur explicara la situación local, influida también por el contexto internacional, sus pares de Educación, Cristina Fiore, y de Salud Pública, Federico Mangione, expusieron cuestiones vinculadas a sus áreas.

Los funcionarios escucharon al presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno, y a los representantes de ADP, APSADES, ATE, AMET, UDA, UPES, de empleados del IPV, SADOP, SITEPSA, de trabajadores viales, ATSA, UPCN.

Las partes acordaron volver a reunirse el martes de la próxima semana para continuar analizando la situación, oportunidad en la que el Gobierno presentará una propuesta.

“Tenemos la vocación de diálogo para resolver los obstáculos ante este contexto de incertidumbre", dijo el titular de la cartera económica, al tiempo que marcó la desaceleración de la economía y expectativas de inflación alta en el mundo y en la Argentina. Dib Ashur recordó además que Salta cuenta con recursos de origen nacional en un 75%, gastos en personal del 70% e inversión en salud, educación y seguridad en un 85%. Asimismo sostuvo que Salta tiene uno de los menores porcentajes de coparticipación del país y a pesar de ello en estos años de gestión del gobernador Gustavo Sáenz ha logrado uno de los mejores sueldos de la Argentina.

Federico Mangione hizo, por su parte, un resumen de los gastos principales, destacando de que "en salud no sólo se manejan sueldos, si no vidas de pacientes". Hizo hincapié en que Nación no envía las partidas correspondientes a los programas Incluir, Sumar, a la medicación de alto costo, entre otros ítems, por lo que en muchos casos la provincia está afrontando la cobertura de esos pacientes. "Estamos optimizando gastos, reorganizando el personal para poder garantizar el funcionamiento del sistema sanitario", concluyó Mangione.

También participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el coordinador administrativo, Nicolás Demitrópulos; el secretario de Trabajo, Alfredo Batule; el jefe de Policía, Miguel Ceballos, además de funcionarios de otros Ministerios.

SECRETARIA PRENSA SALTA

