13 de enero: Día Mundial de Lucha contra la Depresión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó el 13 de enero como Día Mundial de Lucha contra la Depresión, con la finalidad de actualizar información sobre el tema y que la comunidad en general reflexione y tome en cuenta esta problemática, que afecta a aproximadamente 280 millones de personas en todo el mundo.

Al respecto, el secretario de Salud Mental y Adicciones Provincial, Martín Teruel, consideró que “es un momento para informarnos, reflexionar y buscar ayuda si notamos que una persona cercana puede estar atravesando por un estado depresivo”.

Dijo también que “el Ministerio de Salud Pública tiene 37 hospitales y 47 centros de salud en toda la provincia en los cuales se dispone de recurso humano profesional para brindar la escucha y orientar a las personas para que puedan iniciar tratamiento, que puede incluir psicoterapia, intervención farmacológica o la inserción en dispositivos asistenciales”.

Cómo afecta la depresión a una persona

El profesional explicó que la depresión “es un problema mucho más común de lo que se puede pensar”, acotando que “es una afección que involucra distintos aspectos de la vida de una persona, que deteriora las relaciones familiares, sociales, laborales y el desempeño escolar o académico”.

Teruel destacó la importancia de que la depresión sea tomada como un tema de salud pública y que sea tratada adecuadamente, para que la persona afectada pueda recuperar el interés y la satisfacción por las actividades diarias.

“Un trastorno depresivo puede tener distintas formas, desde leve a moderado y hasta cuadros más graves. No hay que confundirlo con una tristeza común o un desánimo circunstancial. Tiene que ver con un cuadro que se mantiene en el tiempo, que puede iniciarse a partir de un episodio traumático, como puede ser una pérdida familiar, una ruptura de pareja, perder el trabajo, algún revés importante en la vida de la persona”, explicó.

Ese cuadro depresivo se manifiesta con una sensación de vacío, de pérdida de confianza, de baja autoestima y a veces de culpa. La persona que padece este trastorno tiende a aislarse, muchas veces no cuenta lo que está sintiendo por vergüenza.

“Vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos empuja al hiper rendimiento, a la productividad, a que nada nos detenga, a que no podemos tomarnos una pausa cuando en algo no nos va bien. Esa vergüenza y esa culpa pueden hacer que la persona se encierre en sí misma y no busque ayuda, esa es la dificultad que tenemos que poder resolver”, dijo Teruel.

Características

Se trata de un trastorno mental frecuente, resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos.

Es una enfermedad común pero grave, que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida.

También, provoca angustia mental y afecta la capacidad de las personas para llevar a cabo, incluso las tareas cotidianas más simples.

Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.

Síntomas

No todas las depresiones presentan los mismos síntomas ni la misma gravedad, estos varían en función del individuo y sus circunstancias. Entre los síntomas que puede presentar la depresión se encuentran:

Sentimientos de tristeza, ansiedad, desesperanza, vacío.

Fatiga y falta de energía.

Autoestima baja, desánimo, falta de confianza en sí mismo, culpa excesiva.

Falta de esperanza acerca del futuro. Pensamientos negativos.

Dolores persistentes (digestivos, de cabeza, musculares).

Trastornos del sueño: insomnio, despertarse durante la noche con frecuencia, dormir durante muchas horas seguidas.

Dificultad para concentrarse, recordar cosas, o mantener la atención.

Pérdida de interés en la realización de actividades que antes agradaban.

Pérdida del interés en relaciones sexuales.

Pérdida del apetito o apetito exacerbado. Aumento de peso.

Pensamientos de muerte. Ideas suicidas o intentos de suicidio.

Es de suma importancia que quienes noten algunos de estos síntomas en personas cercanas, hablen con ellas y las acompañen a hacer la consulta con profesionales de la salud, puesto que quien está viviendo un cuadro depresivo no se encuentra en condiciones de hacerlo por sí mismo.

“Si se observa un decaimiento pronunciado, se recomienda acompañar, sugerir la consulta a tiempo, para evitar que el encierro en el que está la persona se consolide y limite cada vez más su vida, haciendo que tenga menos circunstancias que le puedan dar satisfacción y placer. Hay que evitar que se retroalimente el círculo del estado depresivo”, dijo Martín Teruel.

Tratamiento

Aún en los casos más graves, la depresión es una enfermedad que se puede tratar. Para tener un correcto diagnóstico, se recomienda asistir a los servicios de salud mental en hospitales o centros de salud, o consultar con profesionales del sector privado.

La depresión puede tratarse con terapias psicológicas, de abordajes individuales o grupales. Estas terapias pueden estar acompañadas con el uso de psicofármacos que inciden sobre el estado de ánimo.

Además, se recomienda la realización de actividad física, ya que mejora la autoestima, la planificación, el humor y el desarrollo del contacto social.

La depresión difiere de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana.

Secretaría Prensa Salta

Más sobre: Salud.