Kreplak: "En ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre"

Así lo expresó el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolas Kreplak, lo hizo a través de su cuenta en la red social X (ex twitter).

"Según cálculos del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, la venta de medicamentos cayó un 19%. Esto significa que 2 de cada 10 personas hoy no están pudiendo acceder a los medicamentos que necesitan. Durante el 2023 el aumento de precios de medicamentos fue de 319%, es decir casi 100 puntos por encima del índice de inflación.

Entre noviembre y diciembre se registraron aumentos disparatados, que llegaron al 140%. Por ejemplo, un tratamiento para la hipertensión pasó de $35.000 a $70.000.

Cabe destacar que en ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí.

Esa es la libertad que nos vendieron: la de poder aumentar los precios sin control ni regulación. El descontrol produce, ni más ni menos, pérdida de acceso y salud. La salud no es un mercado porque no funciona como tal. Principalmente porque el paciente no elige qué medicamento consumir o dejar de consumir. Debe estar intermediado por un profesional de la salud.

La salud es un derecho, y es indispensable que sea garantizada desde el Estado", finalizó.

