Por transportar 190 kilos de marihuana quedó imputado el hombre que atropelló a los vendedores ambulantes sobre Avda Paraguay

La jueza de Garantías N°2 de Salta, Mariela Alejandra Giménez, hizo lugar a la formalización de investigación penal requerida por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, en contra de Juan Sebastian Albornoz (J.S.A.), por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de “organizador”.

La investigación preliminar desarrollada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), comenzó el 3 de abril de 2023, por un llamado anónimo recibido en la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina. En la denuncia, se señalaba a un hombre, que vivía en el barrio 20 de junio, quien adquiría drogas en el norte provincial y las trasladaba a la ciudad de Salta donde las distribuía en boca de expendio locales y a otros revendedores de las provincias de Jujuy y Tucumán.

En dicho marco, se dispusieron una serie de medidas de campo, que fueron coordinadas por Lisandro Arranz del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, que permitieron identificar al acusado y las dos viviendas que frecuentaba, donde acopiaría las drogas y en las que se advirtió la presencia de un Volkswagen Gol y un Fiat Uno. Además, el análisis de los registros públicos abiertos y de las redes sociales del hombre evidenciaron que tenía infracciones viales, circulaba con distintos automóviles -entre ellos una camioneta Volkswagen Amarok- y que subía fotografías suyas junto a vehículos de alta gama y de rutas de viaje cercanas a la frontera.

También se identificó el número de teléfono que utilizaba y se analizaron sus comunicaciones, lo que permitió individualizar a sus cómplices y conocer otros indicios que permitieron construir la imputación.

Así, el 29 de diciembre pasado, en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal, el fiscal Toranzos detalló el accionar de J.S.A. y destacó su calidad de organizador en dos hechos de transporte de estupefacientes agravado, por los cuales otros tres hombres fueron condenados, en procesos de juicio abreviado, a penas de entre 3 años de prisión condicional y 9 años de prisión efectiva.

Al presentar el caso, la fiscalía remarcó el rol del hombre en la planificación de la maniobra y la capacidad económica que ostentaba para obtener las grandes cantidades de droga y para financiar su movimiento con dinero y proveer los vehículos utilizados en las maniobras.

El fiscal también hizo hincapié en el nivel de vida que llevaba el acusado, el cual no encajaba con sus ingresos formales, ya que no contaba con trabajo registrado. De hecho, durante la audiencia, el hombre reconoció que no tenía una actividad laboral acorde y se definió como “independiente”.

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación -que incluyeron la información obtenida de los teléfonos secuestrados a los otros tres hombres involucrados en las maniobras- la fiscalía imputó a J.S.A. como el organizador y el dueño de la droga transportada, que obtenía gracias a sus nexos con “bagayeros” de la localidad de Orán.

Desde la zona fronteriza, el hombre planificaba el traslado de la marihuana hasta la ciudad, para su distribución en el valle de Lerma, o el abastecimiento de revendedores en Tucumán y Jujuy, donde contaba con una amplia red de bocas de expendio.

Por otra parte, la fiscalía también consideró que el acusado proveyó los vehículos para el transporte de la droga, financió a su conductor con una importante suma de dinero en dólares, y acopiaba las sustancias en las dos viviendas del barrio 20 de junio. Finalmente, el análisis de sus comunicaciones lo ubicó en ambos hechos, como la persona que acudió en rescate los vehículos, cuando eran interceptados por la policía.

La detención de J.S.A tuvo lugar el 6 de noviembre pasado, en el marco de un incidente vial en el resultó herida una pareja de vendedores ambulantes. Por ese hecho, el titular de la Fiscalía Penal N°3 salteña, Horacio Córdoba Mazuranic, lo imputó como autor del delito de lesiones gravísimas culposas agravadas por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y por haberse dado a la fuga con un nivel de alcoholemia de 1,79 g/l.

El siniestro se registró durante la mañana del 5 de noviembre pasado sobre avenida Paraguay al 2200 de la ciudad de Salta, cuando una pareja intentaba cruzar de forma peatonal la arteria a la altura de una rotonda, llevando un carro sandwichero y fue embestida por un automóvil que luego se dio a la fuga.

Transporte de droga

De acuerdo a la acusación, el acusado organizó dos traslados de 190 kilos de marihuana, que fueron descubiertos el 26 de abril y el 18 de julio de 2023, en controles vehiculares.

En el primero de los casos, personal de la División Fluvial y Lacustre de la Policía de Salta realizaba un control para prevenir la caza y pesca furtiva, sobre el kilómetro 27 de la ruta provincial 47, cerca del dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes. En dicha ocasión detuvieron un auto Fiat Uno, idéntico al visto en la casa del acusado.

Mientras el conductor del vehículo era demorado por no presentar su documentación personal, apareció un Volkswagen Gol, del que bajaron dos personas, que dialogaron con él, tras lo cual se dieron todos a la fuga. Instantes después, entre los kilómetros 16 y 17 de la Ruta, se encontró el Fiat Uno abandonado, en cuyo interior hallaron cajones de manzanas con 91 kilos de marihuana, acondicionados en 88 paquetes, y la documentación de uno de los cómplices, D.C.N.

Al día siguiente, otro control policial apostado sobre la ruta 68, en el paraje Viñaco, interceptó a una motocicleta y reconocieron a S.C.C. como el hombre que, el día anterior, había llegado de acompañante en el Volkswagen Gol y huido junto al conductor del Fiat Uno.

S.C.C. quedó detenido y, el 22 de septiembre pasado, en el marco de un juicio abreviado, el juez de Revisión Guillermo Elías homologó la condena a 3 años de prisión condicional propuesta por la fiscalía, como partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes. Además, el hombre quedó a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para su expulsión del país, lo que finalmente se concretó.

El segundo cargamento fue descubierto, más de dos meses después, cuando personal de la Policía Rural Salteña, que efectuaba un control sobre la Ruta 41, a la altura de Salta Forestal, advirtió que una motocicleta y un Chevrolet Ónix frenaban al ver el operativo y daban vuelta en “U” para evadirlo. Así se inició una persecución que culminó con el hallazgo del automóvil abandonado y cuatro cajones de manzanas con un cargamento de 100 kilos de marihuana. Gracias a huellas halladas en el lugar, la policía consideró que los prófugos huyeron en moto hacia el monte.

Al día siguiente, durante un rastrillaje en la zona, un puestero local declaró haber visto a dos hombres en una motocicleta, la cual pareció sufrir un desperfecto técnico. Con esa información, se pudo ubicar y detener a D.C.N., quien fue señalado como el hombre que conducía el vehículo con la droga. Luego cayó S.F.C., quien oficiaba de “puntero” a bordo de la moto, y daba aviso al vehículo sobre la presencia de controles policiales o de otras fuerzas de seguridad.

Juicios abreviados

En función de las pruebas reunidas -incluidas las del primer hecho, por el que se condenó a S.C.C.- la fiscalía estableció que D.C.N. condujo el Fiat Uno y el Chevrolet Ónix en los que transportaban la droga.

D.C.N. y S.F.C. solicitaron la realización de un juicio abreviado. Así, el 28 de diciembre pasado, la jueza Giménez homologó las propuestas de la fiscalía y condenó al primero de los hombres a la pena de 5 años de prisión como coautor de dos hechos de transporte de estupefacientes, mientras que al restante le impuso 4 años de prisión por el mismo delito, pero por un solo hecho.

La sanción impuesta a D.C.N se unificó en una pena única de 9 años de prisión, ya que contaba con una condena previa de 5 años otorgada, el 15 de abril de 2021, por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Al momento de los hechos, el hombre era prófugo, ya que no había regresado de una de las salidas transitorias con la que lo beneficiaron.

Finalmente S.F.C. recibió una pena única de 8 años y 6 meses de prisión, que comprendía aquella de 6 años aplicada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, en octubre de 2017, en orden al delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Además, la jueza Giménez decomisó el Volkswagen Gol y el Chevrolet Ónix, que fueron usados para llevar la droga.

