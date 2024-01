Padre abusador condenado y privado de su responsabilidad parental

Un padre fue condenado a tres años de prisión condicional por resultar autor del delito de abuso sexual simple continuado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en perjuicio de su hija de 15 años.

En un juicio abreviado la jueza Claudia del Valle Puertas, dispuso además que el imputado sea excluido de su hogar y privado de su responsabilidad parental.

El sujeto fue denunciado por la madre de la menor. Relató que su hija le manifestó que “estaba harta de que su padre la saludara con un beso en la boca”. La menor le contó además que cuando ella se iba a trabajar, el imputado la llevaba a la habitación matrimonial y la sometía a tocamientos impúdicos.

Luego le advertía que no le cuente a nadie lo sucedido porque no le iban a creer. O en otras ocasiones le manifestaba que no sabía lo que hacía, que lo perdone.

