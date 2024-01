Desde este miércoles aumenta el precio de los combustibles en un promedio del 27%

Así lo expresó el titular de la Cámara de Empresas de Combustibles, Raúl Castellanos al canal de TV C5N de Buenos Aires.

En la entrevista a ese medio, indicó: "a medianoche aumentan los combustibles por lo que vemos más o menos del informe de alguna empresa estaría en el orden del 27% por aproximadamente", ... "aclaro que represento las estaciones de servicio, por lo tanto siempre me he referido en estos casos a lo que afecta las estaciones de servicio que es la comparación entre el precio de los combustibles y la inflación, no en los precios de costo de elaboración que son materia de las refinadoras"

"Con este cálculo que dije, para las estaciones veníamos muy atrasados, actualmente ya se ha equiparado esta ecuación, en el año que recién termina los incrementos de los combustibles fueron del 260% y la inflación entiendo que ha sido de un 200 más o menos, o sea que ha habido 60 puntos porcentuales que han cubierto ese desfasaje, ahora desde el punto de vista de las refinadora que son los que en definitiva deciden, no conozco su estructura de precio, ahí influirá seguramente el precio del petróleo, tipo de cambio, pero como de todas maneras la pauta actual es de libertad total de precios, posiblemente no haya ese tipo de explicaciones", concluyó

Más sobre: Actualidad.