Sofia Sierra: “Se aprobó un cheque en blanco, con montos desactualizados y discrecionalidad”

La diputada provincial del bloque PRO, Sofía Sierra votó en contra de la prórroga del Presupuesto y de las leyes de Emergencia Económica y Emergencia Sociosanitaria y solicitó al Estado Provincial elaborar un “verdadero presupuesto”, con números reales y acorde a coyuntura económica del país.

Al respecto, Sierra argumentó: “La prórroga es una emergencia automática que la Constitución Provincial prevé para que no se paralice la gestión hasta que los poderes del Estado llegan a la aprobación de un nuevo presupuesto. No está prevista la posibilidad de que la Legislatura apruebe una prórroga del Presupuesto y, siendo así, este proyecto no tiene ningún sentido. Es un cheque en blanco para el Estado, lo que podría convertirse en una muy mala costumbre institucional”, aseveró.

Sierra solicitó al Estado actuar en consecuencia: “Dados los cambios de Gobierno Nacional lo ideal sería que el Gobierno Provincial, ya con 4 años de gestión, presente como corresponde un nuevo presupuesto, acorde a la situación actual de país, los cambios y la crisis por la que está atravesando”.

La diputada señaló que los organismos técnicos de la Provincia “pueden estimar los montos que provienen de los aspectos coparticipables del Estado, saben cuánto es el mínimo que tendrán que pagar por los sueldos, por los bienes de consumo. Se podría perfectamente armar un proyecto de Ley de Presupuesto basado en estas estimaciones y ejecuciones”.

“Se propone prorrogar un presupuesto desactualizado, con números nominales de diciembre de 2022, con lo cual estamos abriendo la posibilidad al Ejecutivo de que asigne una enorme cantidad de recursos de manera discrecional, sin pasar por la Legislatura”.

“Es una irresponsabilidad aprobar esto porque estamos desprotegiendo a nuestros representados”, enfatizó.

Emergencia económica

La legisladora también votó en contra de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica y Emergencia Sociosanitaria: “Cuatro años después de que se dictó nuestra Constitución Provincial entramos en una eterna emergencia”, explicó. “Aprobar prórrogas irrestrictas es profundizar la inseguridad jurídica. En momentos de equilibrio fiscal, de crecimiento, se siguió prorrogando esta ley, es decir que se usa para apartarse de la normalidad constitucional y es un paraguas por una falta de planificación y muestra de ineficiencia”.

