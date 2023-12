Exponen irregularidades en la Coordinación de Operativos Sanitarios en Poblaciones originarias de la provincia

ENASHU organización no gubernamental (ONG) dedicada a llevar asistencia humanitaria a través de operativos sanitarios a poblaciones vulnerables en nuestra Provincia, expuso a través de un comunicado lo que denominan: “Irregularidades en la Coordinación de Operativos Sanitarios en Poblaciones Indígenas y Parajes Criollos en la provincia de Salta”.

ENASHU desea hacer pública una serie de irregularidades en la coordinación de operativos sanitarios en poblaciones indígenas de la provincia de Salta (Argentina) por parte del Ministerio de Salud Pública de dicha provincia. Nos vemos en la obligación de hacerlo para garantizar la transparencia y eficacia de nuestras intervenciones, así como para responder a las necesidades urgentes de atención médica en comunidades indígenas que carecen de los recursos adecuados para garantizar la salud y bienestar mínimo de cientos de niños y niñas.

Recientemente, hemos recibido una solicitud por parte de funcionarios del Subsecretaría de Medicina Social de Salta, en la cual se nos requiere información detallada sobre nuestro funcionamiento y se nos exige un seguro de mala praxis para realizar operativos en zonas donde la salud pública es precaria o inexistente. Asimismo, se nos pide un informe de nuestras actividades en la provincia durante los años 2022 y 2023.

No tenemos ningún inconveniente en brindar toda la información que nos requieran autoridades provinciales o nacionales; pero esta solicitud, en particular, nos causa profunda preocupación ya que demuestra una falta de conocimiento sobre nuestras actividades en los últimos 10 años en Salta. Hemos enviado informes detallados al finalizar cada operativo sanitario, proporcionando pautas de alarma respecto a la situación epidemiológica de las comunidades atendidas. Resulta alarmante que este valioso aporte no haya sido considerado, ya que en algunos de ellos mencionamos casos graves de desnutrición infantil; estado de personas con enfermedades graves, como por ejemplo Tuberculosis; o informar sobre la presencia alarmante de roedores en zonas que ya han sufrido muertes por Hantavirus; lo cual levanta dudas sobre la eficacia de la coordinación entre el Ministerio de Salud y las organizaciones no gubernamentales, como ENASHU, la cual no recibe ningún tipo de ayuda financiera de parte de la provincia.

Adicionalmente, el email firmado por la Lic. Gabriela Dorigato, Subsecretaria de Medicina Social de Salta, nos informa que los lugares donde se realizan los operativos son dispuestos por ellos, según su consideración de necesidad. Este enunciado plantea una limitación significativa a nuestra capacidad de respuesta a las solicitudes de ayuda de comunidades en crisis, ya que quedamos sujetos a criterios desconocidos y potencialmente cuestionables.

Queremos hacer hincapié en que la situación socio-sanitaria en el área de Santa Victoria Este como de otras en donde hemos trabajado en la provincia se caracteriza por una profunda crisis humanitaria, y consideramos que es imperativo que las intervenciones se realicen de manera eficiente y basada en la realidad local.

Instamos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Salta a reconsiderar estas restricciones y a trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones que buscan proporcionar asistencia médica en comunidades indígenas necesitadas.

Agradecemos su atención a este asunto y su compromiso con la transparencia y la justicia en el ámbito de la salud pública.

Atentamente,

Lic. Enf. José Antonio Boggiano

Director de ENASHU

WSP: +54 9 11 5053 4770

Email: infoenashu@gmail.com