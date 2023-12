Legisladores y ministros analizaron un paquete de Leyes enviados por el Ejecutivo provincial

En una reunión plenaria con Diputados de la Provincia, el ministro de Economía y de Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y el ministro de Salud, Federico Mangione, presentaron una serie de proyectos de Ley que deberán ser aprobados por la Legislatura salteña.

Las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo son la prórroga del actual Presupuesto Provincial para el Ejercicio Presupuestario 2024, la extensión de la Emergencia Sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. También la ampliación por un año de la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, y por último la autorización para el acceso a un crédito de hasta 50 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se aplicará para potenciar principalmente cinco actividades económicas.

Además, dieron detalles de las medidas económicas provinciales dadas a conocer ayer y la situación de obras y otras políticas desarrolladas en los distintos departamentos en materia de infraestructura, educación y salud de acuerdo a las consultas realizadas por los legisladores.

El ministro Dib Ashur remarcó que la Provincia está “ante una situación nacional nueva que impone encarar medidas inmediatas para no perder el equilibrio”. Al respecto explicó que los fondos de la coparticipación son automáticos y que no corren riesgos, pero que la modificación del impuesto a las Ganancias significó una merma de recursos de 3.500 millones de pesos para las arcas provinciales.

En donde crece la incertidumbre son en las transferencias no automáticas, debido a que el gobierno nacional no dio precisiones al respecto. Ese rubro en Salta ascendió a 47 mil millones, monto en el que se incluyen programas con fines específicos como el Incentivo Docente, ENHOSA, Seguridad Alimentaria, subsidios al transporte, entre otros.

“De todo eso no sabemos que seguirá y que no, por eso no queda otra opción que prorrogar el presupuesto de este año y trabajar con cada ministerio para establecer las prioridades al momento de distribuir los fondos excedentes”, precisó el ministro.

Con respecto a la Emergencia económica, indicó que en general es similar a la que se encuentra vigente, pero que ahora buscarán centralizar los sueldos de toda la administración pública, lo que incluirá topes de montos, y que las incorporaciones de personal se harán exclusivamente como reemplazo a una baja.

De la Emergencia Sociosanitaria, consideró necesaria su ampliación y destacó que desde que se la estableció los tres departamentos afectados recibieron 462 obras, con una inversión de 42 mil millones.

"Básicamente y bajo este contexto nacional estamos trabajando un conjunto de leyes; hace poco se autorizó la continuidad de la Emergencia Hídrica, y ahora estamos trabajando la continuidad de Emergencia Sociosanitaria para Orán, San Martín y Rivadavia. Vamos a trabajar la prórroga del Presupuesto, es importante que lo hagamos, dado que no hay presupuesto nacional, y también en la Ley de Emergencia de Económica”, indicó.

Crédito con el BID

La secretaria de Financiamiento de la Provincia, Liliana Corona, detalló el crédito que el BID otorgará a la provincia para desarrollar las actividades económicas con mucho potencial de la provincia y permitir la internacionalización de los productos salteños.

Como antecedente de trabajo conjunto con la entidad de crédito, Corona citó el realizado con el turismo, que posibilitó que el BID financie obras de infraestructura, pero también acciones para fortalecer los servicios turísticos.

“En base a esos resultados exitosos, es que el BID accede a continuar trabajando con Salta”, aseguró la funcionaria.

En total el crédito será de 50 millones de dólares, con un período de gracia de siete años y una amortización fijada en 23 años y medio, con tasa SOFR, una de las más bajas que se utilizan para este tipo de operaciones.

En este punto, se remarcó que no solo se busca financiamiento del BID, sino también asesoramiento y acompañamiento, por eso la primera etapa de este proceso fue la visita de técnicos internacionales que detectaron potencial de crecimiento en cinco actividades puntuales: minería, economía del conocimiento, agroindustria, turismo y energías renovables.

El crédito involucra un programa con tres componentes, el primero de ellos es la infraestructura y su financiamiento, para lo cual está previsto la construcción de dos polos tecnológicos, uno en la zona norte de la ciudad de Salta y el otro, orientado a la minería, en San Antonio de los Cobres. El polo de la Capital contendrá una biofábrica, instalaciones para la producción audiovisual, un instituto de idioma, entre otras actividades.

El segundo componente es referido a la capacitación, que surgirá principalmente de las necesidades productivas que tenga la provincia, para fortalecer y garantizar el aprendizaje de los salteños en esas áreas, oficios o profesiones.

El tercer componente refiere a la internalización de la provincia, fortaleciendo la capacidad exportadora de Salta no solo en lo referido a productos agrarios o manufacturados, sino también en lo referido a conocimiento.

En tanto Dib Ashur les señaló a los diputados que si bien las obras de infraestructura por cuestiones operativas se concentran en los dos polos, lo que allí se produzca en cuanto avance tecnológico o biológico, así como las capacitaciones, beneficiarán a toda la provincia por igual.

Obra pública

En lo que respecta a la obra pública, y en base al anuncio del ministro de Economía de la Nación, el ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, aseguró se continuarán con las obras ya iniciadas y se redireccionarán los plazos de las mismas, como así también, habrá una redeterminación de los precios en base a la inflación. Por otra parte, remarcó que la Provincia tiene un marco de previsión de proyectos para concluir con las obras.

A su vez, el ministro aseguró que las obras con financiamiento internacional, ya sean obras de gran magnitud, u obras pequeñas, no corren riesgo. Por otro lado, sobre las obras de financiamiento nacional, aseguró que se continuarán con las obras ya empezadas, como por ejemplo, las 3700 viviendas que Salta ya tiene en ejecución, el Dique El Limón y la Ciudad Judicial de Orán; a la vez que recordó que desde el Poder Ejecutivo Nacional se aseguró que las obras iniciadas se terminarán, pero aún restan definir detalles.

En lo relacionado a las obras con fondos provinciales, el ministro expresó que está la certeza de continuidad de 200 obras que serán prosecuciones de trabajos que comenzaron en 2023 y deberán finalizarse en 2024, los cuales están contempladas dentro del Presupuesto de la Provincia, por lo que no corren ningún peligro.

Asimismo, el ministro resaltó la suspensión de llamado a nuevas licitaciones de obras por el término de 6 meses, con la excepción de que aquellas estrictamente necesarias y de suma urgencia para la provincia.

Así también, el titular de Infraestructura remarcó que existen muchas obras, que si bien no empezaron físicamente, ya se realizaron diferentes estudios como los de impacto ambiental con los que se dan por iniciada la obra, por lo cual deberán ser contempladas por Nación.

Sobre las prórrogas de Emergencia Económica y de la Emergencia Sociosanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, explicó que pese a las inversiones y esfuerzos realizados, que dieron resultados muy positivos, hay problemáticas que siguen existiendo, por lo que es necesario que ambas emergencias se prorroguen para de esa menara solicitar al Gobierno Nacional las partidas presupuestarias necesarias para atender las mismas y mejorar la calidad de vida de los salteños.

Ante la consulta de los legisladores, el ministro aseguró que el fondo compensador sigue funcionando en lo que respecta a asistencia financiera para los municipios pero solo para casos que sea imprescindibles o estén bien justificados para el funcionamiento de dichos lugares.

Por otro lado, los diputados presentes consultaron sobre la continuidad de las obras en las rutas provinciales, a lo que Camacho aseguró que las obras que se realicen con fondos nacionales y que ya hayan comenzado, deberán concretarse; mientras las que sean con fondos provinciales, ya sean para la realización de tramos y/o tareas de mantenimiento, también están garantizadas.

Los legisladores también consultaron sobre la continuidad de obras referentes al abastecimiento de agua potable y las plantas de tratamiento de líquidos cloacales en los diferentes departamentos de la provincia. El funcionario aseguró que las mismas tendrán continuidad, ya que se trata de un elemento indispensable para la vida de los salteños.

Salud

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, expresó su preocupación por los programas nacionales y la situación de los pacientes que nuclean, como así también sobre la compra de insumos con fondos de Nación para pacientes oncológicos y tratamientos de diálisis debido a las políticas implementadas por la actual gestión del gobierno nacional y la situación económica del país. En este marco, precisó las gestiones que la Provincia lleva adelante al respecto.

Respecto a la emergencia sociosanitaria en los departamentos del norte provincial, Mangione aseguró que existe un plan federal de salud para continuar garantizando la atención y asistencia en la zona.

“Durante los últimos años se logró disminuir los índices de mortalidad infantil y materna a cifras históricas, "hemos hechos obras en los principales hospitales del norte, dotándolos de profesionales y equipamientos de última generación. En aquellos lugares donde no podemos llevar especialidades médicas, diagramamos el programa de extramuros que lleva atendiendo a más de 16 mil salteños, hicimos mucho pero nos queda aún más por hacer", sostuvo el ministro.

Finalmente agregó que “el período estival es la época más difícil por la geografía del norte y necesitamos los recursos necesarios para poder hacerle frente”.

Educación

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, ante la consulta de los diputados, informó acerca del programa estival que prevé la cobertura durante los meses de enero y febrero del servicio alimentario en unidades educativas de la provincia. En este sentido, y si bien este programa se financia en gran parte con fondos nacionales, la funcionaria aseguró que frente al actual panorama nacional, desde el Ministerio y en conjunto con los otros organismos provinciales se está trabajando fuertemente para que la cobertura alimentaria continúe en este periodo y todo el año.

Con respecto a las obras de infraestructura en los establecimientos educativos, la ministra indicó que la Provincia actualmente hay 78 obras en ejecución, con más del 90% de avance. En tanto aseguró que se trabaja para avanzar con las obras de mantenimiento requeridas en los distintos establecimientos.

“Si bien es cierto que estamos viviendo épocas sumamente complejas, también es verdad que si trabajamos entre todos, en equipo, otra realidad puede generarse a partir de ese trabajo en conjunto”, subrayó Fiore.

Por otra parte, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología resaltó el financiamiento para la ejecución del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la Provincia, y su importancia para el fortalecimiento de la formación educativa y el desarrollo tecnológico de Salta.

