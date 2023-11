Sofía Sierra: “Los recursos son públicos y los salteños merecemos soluciones reales, no titulares en la prensa”

La diputados provincial por el PRO, Sofía Sierra, votó en contra de la prórroga de la ley de Emergencia Hídrica y argumentó su postura sosteniendo que “Los recursos son públicos, y los salteños merecemos soluciones reales, no titulares en la prensa. Esta ley no resuelve nada. El agua no aparece de repente cuando se declara una emergencia. Los problemas no se resuelven con el simple hecho de tener una ley activa. Con el agravante de que ni siquiera es que escuchamos al Gobernador, o sus ministros pidiendo una reunión para presentar el informe de lo que se pudo hacer gracias a la Ley de Emergencia”.

En su discurso, la diputada enfatizó: “No se necesita una ley de emergencia para comprar bidones, contratar camiones cisterna o extraer agua de pozos privados. La ley de emergencia lo único que hace es relajar controles y apalancar la ineficiencia del Estado. Prorrogar esta ley, implica consentir esta impericia por parte de los organismos del Estado”.

Durante su discurso, Sierra invitó a reflexionar sobre la situación actual respecto al año pasado: “¿Dónde estamos ahora? ¿Qué cambió gracias a esta ley? En todo caso, si algo cambió, fue gracias a obras, que ya estaban planificadas”.

Sierra hizo referencia a las falencias del sistema: “Lo que faltan son estudios efectivos de los acuíferos, determinación de la tasa de reposición o recarga”. Además, señaló que “existe una Secretaría de Recursos Hídricos totalmente limitada en sus recursos y nivel operativo, no tenemos estaciones meteorológicas para monitorear el régimen de lluvias”. Sobre la empresa Aguas del Norte sostuvo “que tiene más gerentes que cualquier multinacional, donde en las gerencias tanto operativa como de administración y finanzas tiene a personas involucradas en causas delictivas donde se los investigan por irregularidades en las contrataciones de ciertas empresas”.

La diputada mencionó que el consejo Económico Social de la Provincia de Salta tuvo a su cargo la elaboración del Plan estratégico 2030 que dictamina sobre cuestiones estratégicas en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra provincia, “este año conformó una Comisión Hídrica que elaboró algunos estudios que expresan que, por ejemplo, la recarga de los acuíferos posee un régimen plurianual, razón por la cual las reservas de agua subterránea tienen un gran poder de regulación de las lluvias estivales. Una buena gestión de los acuíferos permite contar con disponibilidad de agua aún en períodos de intensa sequía”. Agregó, “el conocimiento actual de la hidrogeología de Salta permite aseverar que, mediante un adecuado plan de inversiones, tanto en infraestructura como en investigación, el aprovisionamiento de agua para consumo humano de la población puede ser asegurado a través la gestión integrada de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas”.

Para finalizar remarcó: “En vez de declarar una emergencia donde se relajan los controles y se avala la ineficiencia, pongamos al Estado en orden y funcionando con reglas claras, con transparencia y trazabilidad, y después de eso hablemos de Leyes de Emergencia, si hace falta”.

