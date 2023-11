Filmus y Sáenz compartieron los avances de la obra del Centro de Interpretación “Salta Ventana al Universo”

Esta tarde arribó a nuestra Capital una comitiva encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus y el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz. Filmus fue recibido por el gobernador provincial, Gustavo Sáenz. El objetivo fue interiorizarse sobre la marcha de las obras que se ejecutan en el marco del Programa Federal “Construir Ciencia” y recorrer laboratorios que recibieron equipos adjudicados en las convocatorias de “Equipar Ciencia”. Adicionalmente, Filmus ofreció la conferencia “Ciencia y desarrollo en Salta” en el anfiteatro de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Durante su exposición, el ministro de Ciencia afirmó: “No quería faltar a esta reunión, a este compromiso que me parece importantísimo, poder estar compartiendo con todas las autoridades de la provincia. Venimos de una conversación con el gobernador donde repasamos las inversiones que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está haciendo aquí en Salta. Son inversiones que nunca en la historia se habían hecho aquí. Estamos llevando adelante tres licitaciones en el marco del Programa Federal ʽConstruir Cienciaʼ, una de las obras ya comenzó. El Centro de Interpretación ʽSalta, Ventana al Universoʼ va a permitir divulgar los proyectos QUBIC y LLAMA”.

El Ministro continuó: “Estamos convirtiendo a Salta en un espacio privilegiado para el estudio y junto con San Juan en capitales nacionales de la astronomía. Los proyectos QUBIC, LLAMA van a ser dos de las instancias más importantes para las investigaciones astronómicas. También estamos llevando adelante dos licitaciones que están próximas a abrir los sobres INENCO – INIQUI y el Hub de Innovación que estamos haciendo con la Universidad de Salta”.

“También contamos con el Programa ʽEquipar Cienciaʼ, hemos destinado más de 5 mil millones de pesos de inversión. Esta inversión es posible porque Argentina por primera vez en su historia tiene Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ley tuvo la capacidad que tiene esta ley de generar una visión federal”.

En esa línea, Filmus aseguró también que “nos hemos planteado 10 grandes temas a partir de la Ley del Plan Nacional 2030: transición energética, biotecnología aplicada a la salud como al sector agropecuario, mejorar la calidad de la educación, y un tema fundamental como lo es desafío espacial, entre otros. Tenemos la capacidad de inversión, tenemos los objetivos, lo que se trata es de seguir en este camino”.

Y cerró su discurso afirmando: “Lo que está en discusión es si vamos a ser un país que puede agregar valor a partir de la capacidad de nuestra gente y de la inversión en ciencia y tecnología. Hoy tenemos posibilidades enormes en cuestiones como el desarrollo de hidrógeno y litio, lo que nos va a permitir no tener que comprarle el trabajo a otros países. Creo que tenemos que dar un debate profundo. No vamos a poder consolidar la democracia si no hay políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Si no logramos esto después de 40 años de democracia estamos en un problema”.

Previamente en sus palabras de bienvenida, el rector de la UNSa, Daniel Hoyos, expresó: “Nos acercamos a celebrar los 40 años de recuperación democrática, que significó la cristalización de los acuerdos fundamentales de nuestra convivencia política junto a la condena del terrorismo de Estado. Nos genera orgullo el haber mantenido por cuatro décadas una cultura viva en la que convergen las libertades fundamentales y el reconocimiento incuestionable del valor de los Derechos Humanos”.

En ese sentido, Hoyos remarcó: “La verdad producida por el quehacer científico debía operar como un faro para la humanidad, más allá de la libertad meramente económica. Me siento parte de una comunidad académica que se encuentra interpelada por nuestra actualidad, que le exige trabajar cada vez con mayores esfuerzos en la construcción de una forma de la libertad que esté a la altura de la democracia que necesitamos como conjuro contra la barbarie”.

Asistieron a la charla el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el director de la Agencia de Promoción Científica e Innovación Tecnológica, Martín Güemes; el coordinador General de la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales – UCEPE, Pablo Fernández; y otras autoridades de la UNSa.

Salta, capital nacional de la astronomía

Durante la visita se realizó un balance sobre los avances y el estado de los proyectos que se están instalando en la Puna salteña y el programa “Salta Ventana al Universo”. La obra del Centro de Interpretación permitirá a la provincia contar con un espacio destinado específicamente a la difusión y promoción de la actividad científica. Allí se compartirán las observaciones y los hallazgos de los proyectos astronómicos de la Puna desde una perspectiva histórica y geográfica, que acerque la ciencia al público y al mismo tiempo se revalorizará el casco histórico salteño.

El Ministerio de Ciencia destinó más de 214 millones de pesos para su construcción en el marco del Programa Federal “Construir Ciencia”, que también lleva adelante en la provincia las obras del Centro de Investigación INENCO - INIQUI y del Centro de Innovación abierta - Hub de Innovación, que serán licitadas próximamente.

En la reunión participaron el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa; el Rector de la UNSa, Daniel Hoyos; el Coordinador del Programa “Salta Ventana al Universo”, el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Carlos Porcelo; Diego García Lambas; el representante ante proyectos Astronómicos del Ministerio, Aníbal Feder; el Director General de Coordinación Administrativa de la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno, Roberto Arno; y el coordinador del Rectorado de la UNSa, Tane Da Souza.

Por otra parte, cabe destacar que en el marco del Programa Federal “Equipar Ciencia” se le adjudicó a la provincia de Salta un total de 16 equipos por un monto total de 5.318.913 dólares, con el siguiente detalle:

En la primera edición del Programa se adjudicaron 7 equipos destinados a 4 instituciones, por un monto de 2.090.739 dólares. En total fueron 2 equipos al CCT – Salta-Jujuy; un equipo al INTA; un equipo al INTI y 3 equipos la UNSa.

En la segunda edición de 2022 se adjudicaron 3 equipos destinados a 3 instituciones, por un monto total de 959.115 dólares. Un equipo fue destinado al CCT – Salta-Jujuy; un equipo al INTA y 1 equipo a la UNSa.

En el marco de la tercera edición del Programa “Equipar Ciencia”, realizada en 2023, se adjudicaron 4 equipos destinados a 3 instituciones, por un monto total de 1.288.499 dólares. Dos equipos fueron para el CCT – Salta-Jujuy, un equipo para el INTA y un equipo para la UNSa.

Por último, en septiembre de 2023 se adjudicaron 2 equipos a 2 hospitales, por un monto total de 980.560 dólares, a fin de fortalecer a la investigación con equipamiento de mediano y gran porte, con una perspectiva federal, en Unidades de Conocimiento Traslacional Hospitalarias (UCTH) dependientes de Hospitales Públicos Nacionales, Provinciales y/o Municipales. Esto se realizó en el marco del “Programa De Fortalecimiento en Ciencia y Tecnología de Unidades de Conocimiento Traslacional Hospitalarias (Programa UCTH)”.

