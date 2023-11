Vera Siwen Song, desde China a Salta para estudiar Derechos Humanos

Vera Siwen Song es una becaria china que tuvo la oportunidad de estudiar en Argentina gracias a una Beca Bilateral del Ministerio de Educación de la Nación y de China Scholarship Council, que depende de la República Popular China. En esta nota comparte su experiencia en nuestra provincia y valora tanto su formación la universidad pública como sus descubrimientos de la riqueza cultural y natural de la provincia.

"Soy Licenciada en Filología Española de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi´an y estoy estudiando Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Salta. Me encantaría compartir con ustedes mi experiencia en Argentina, específicamente en la hermosa Provincia de Salta.

Desde que llegué, he estado maravillada por la riqueza cultural y la calidez de su gente. Salta es un lugar lleno de historia y tradiciones, con paisajes impresionantes que van desde las coloridas montañas de los Andes hasta los valles verdes.

Mi experiencia académica en la UNSa ha sido increíble. Los profesores son apasionados y dedicados, lo que hace que cada clase sea inspiradora. Además, el campus es hermoso y ofrece un ambiente propicio para el aprendizaje.

En cuanto a la vida universitaria, he tenido la oportunidad de participar en diversas actividades extracurriculares. Esto me ha permitido conocer personas increíbles y hacer amistades duraderas. La universidad fomenta un sentido de comunidad y pertenencia que realmente enriquece la experiencia estudiantil.

Fuera del campus, he tenido la suerte de explorar los encantadores rincones de Salta. Desde el encanto colonial de la ciudad capital hasta los pueblos pintorescos en las montañas, cada lugar tiene su propia historia y belleza única. También he disfrutado de la deliciosa comida local y he participado en festivales y celebraciones tradicionales que han enriquecido mi experiencia cultural.

Estudiar en Argentina ha sido una experiencia transformadora. Estoy agradecida a los gobiernos de Argentina y China por esta oportunidad, que no solo me brinda una educación de calidad, sino que también me permite sumergirme en una cultura vibrante y descubrir nuevas posibilidades."

Estudiar en China

Si sos argentino/a y te interesa formarte en China, tenés tiempo para inscribirte en estas becas hasta el 10 de noviembre de 2023. Accedé a este enlace: https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-abrio-la-convocatoria-para-graduadosas-argentinosas-que-quieran-estudiar-en-china para ver las bases y condiciones. Además, en esta nota https://www.argentina.gob.ar/noticias/oportunidades-para-estudiar-en-china-con-beca-y-en-ingles se puede averiguar acerca de las ofertas académicas en inglés de Beijing International Chinese College y de Southwest University.

Más sobre: Educación.