19 de Octubre Día Mundial del Cáncer de Mama: el desafío de buscar un embarazo después de la enfermedad

El 7% de los tumores mamarios se diagnostican antes de los 40 años. Especialistas afirman que es posible y seguro tener un hijo tras el tratamiento, pero que es importante que las pacientes lo planteen previamente para definir una estrategia adecuada de preservación de la fertilidad.

En julio de 2014 Rosario recibió una noticia que la dejó en shock, le habían detectado un cáncer de mama muy agresivo en su pecho izquierdo. Tenía 36 años y su doctora le indicó hacer una cuadrantectomía, una cirugía que extirpa el tumor y los tejidos que lo rodean sin extraer la mama. Luego siguió con quimioterapia, rayos y finalmente un tratamiento a largo plazo con tamoxifeno. Lo mantuvo durante tres años hasta que en 2018, con asesoramiento de sus médicos, decidió interrumpirlo para cumplir con un sueño: ser madre.

“Tuve muchísimos miedos, había gente que me decía que era una bomba de hormonas, que no me iba a hacer bien quedar embarazada después del tumor. Pero mi deseo de ser madre fue más fuerte”, cuenta ahora, cuando su hijo Joaquín, de 5 años, disfruta de los últimos meses en el Jardín antes de empezar la primaria.

La historia de Rosario está lejos de ser un hecho aislado. En la Argentina se detectan cada año 22 mil nuevos casos de cáncer de mama y se estima que el 7% se da antes de los 40 años. Es decir que estos diagnósticos coinciden con la etapa de mayor fecundidad de las mujeres. Por eso motivo, muchas veces en los consultorios médicos se plantea un doble desafío: iniciar los tratamientos oncológicos rápidamente y, en paralelo, hallar el mejor camino para preservar la fertilidad.

“Toda paciente en edad fértil debe recibir asesoramiento en cuanto al impacto que los tratamientos tendrán en su fertilidad futura y si lo desea, debe ser rápidamente derivada a un especialista en oncofertilidad para el estudio de su reserva ovárica, así como para ofrecerle el mejor procedimiento de preservación de la fertilidad”, explica la doctora Gabriela Candás (MN 92464), miembro de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) y cirujana mastóloga del Hospital Británico de Buenos Aires.

El método más comúnmente usado es la crioperservación de ovocitos, por el cual se congelan los óvulos antes de iniciar la terapia contra el cáncer con el objetivo de fecundarlos e implantarlos en un futuro. Previamente los expertos le brindan a la paciente información sobre los efectos que pueden tener los tratamientos. Los esquemas de quimioterapia, por ejemplo, contienen drogas que ejercen un efecto gonadotóxico, es decir que actúan en forma directa sobre las gonadas y pueden comprometen la fertilidad futura.

La experta agrega que “el deseo de maternidad futura no modifica los tratamientos que se tienen que llevar a cabo. Toda paciente con diagnóstico de cáncer de mama deberá recibir el tratamiento acorde al estadio y la biología de su enfermedad. Pero la rápida consulta al especialista en oncofertilidad evitará demoras innecesarias”. La importancia de iniciar rápido la terapia indicada radica en que cuanto antes comienza, más efectiva es. De hecho, el 90% de los tumores mamarios son curables en sus primeras etapas de desarrollo.

Un plazo de dos años

Tal como sucedió con Rosario, los expertos recomiendan retrasar un tiempo la búsqueda del embarazo después de atravesar el tumor. “En general se recomienda esperar dos años, ya que es el período en el que con mayor frecuencia podemos encontrar alguna recaída de la enfermedad. Sin embargo, hoy contamos con evidencia científica para suspender temporariamente el tratamiento en algunos tipos tumorales (aquellos que expresan receptores hormonales) y retomarlo luego de dos años, en los que la paciente puede buscar el embarazo, tener su bebé y amamantar”, detalla la doctora Sabrina Barchuk (MN 126304), miembro de la SAM y médica de planta de la sección Mastología del Hospital Fernández.

Las especialistas aclaran que no se recomienda el embarazo mientras se está recibiendo un tratamiento oncológico activo. Por lo cual, toda paciente que recibe quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia, debe utilizar un método anticonceptivo seguro. “Si el deseo de embarazo existe, debe consultar con el especialista quien podrá asesorarla sobre el tiempo que debe transcurrir entre la suspensión del tratamiento y el inicio de la búsqueda”, remarca Barchuk.

En el caso de Rosario, que tuvo un subtipo muy agresivo de cáncer de mama (un carcinoma invasor de mama bilateral), el tumor reapareció 8 años después en el pecho derecho, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento tras haberse sometido en septiembre a una mastectomía con posible reconstrucción. Sin embargo, nada de esto impidió que con el asesoramiento adecuado pudiera cumplir el sueño de ser madre. “Mis cuidados fueron a rajatabla con mi mastóloga y mi oncólogo, además de mi obstetra, quienes me ayudaron a disipar dudas y miedos”, cuenta.

“No hay ningún tumor de mama tras el cual se desaconseje el embarazo. Sí hay que tener en cuenta también que según el tratamiento realizado algunas drogas tardan más en ser eliminadas de nuestro organismo por lo que se requiere esperar para que no produzcan alteraciones en el crecimiento ni desarrollo del bebé”, agrega la doctora Candás.

Tampoco hay inconveniente en amamantar tras haber sido tratada por un cáncer de mama. Suele ocurrir que el bebé rechaza la mama que ha tenido el cáncer y se desconoce la razón que lo genera, pero puede realizarse la lactancia con la otra mama. “También es frecuente que si la mujer ha recibido radioterapia produzca menor volumen de leche de la mama tratada. Pero no hay ninguna evidencia científica que demuestre que ello produzca un daño para la madre ni para el niño lactante”, agrega Barchuk.

Más allá del impacto lógico que tiene recibir la noticia de un tumor, las especialistas incentivan a las pacientes que quieran quedar embarazadas en un futuro que lo comenten cuanto antes al equipo médico para que puedan recibir un mejor acompañamiento y asesoramiento. “El mito que existe es que el embarazo empeora el pronóstico de la mujer que ha tenido un cáncer de mama. Hoy gracias al trabajo y compromiso de especialistas y pacientes de todo el mundo que participaron en estudios clínicos sabemos que el embarazo luego de un cáncer de mama es posible y es seguro tanto para la mamá como para el bebé”, concluye la doctora Barchuk.

