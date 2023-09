Nación y Provincia avanzan con obras que potenciarán el sistema eléctrico de la provincia y de proveer energía eléctrica solar a Olacapato

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon firmó los contratos de inicio y de inspección de obra de dos Estaciones Transformadoras (ET): Campo Quijano y Salta Oeste y una nueva línea de Alta Tensión para conectarlas con la ET San Agustín, incluidas en el Plan Federal III. Además, junto al gobernador salteño Gustavo Sáenz, suscribió un convenio de financiamiento para obras de suministro eléctrico en Olacapato.

“Estas obras van a posibilitar una mejor calidad de servicio, así como también la expansión tanto en los sectores, urbano, residencial y también agroindustrial, son de suma importancia para que Salta pueda seguir creciendo” expresó la secretaria de Energía sobre la importancia de los trabajos que están prontos a ejecutarse:

En ese sentido, Flavia Royon resaltó: “En este año de gestión reactivamos prácticamente todas las obras de transporte eléctrico que se encontraban paradas siendo la línea de Salta Oeste-San Agustín-Campo Quijano la primera en avanzar en el Plan Federal 3. Entre las obras que reactivamos, las que conseguimos licitar y las que vamos a dejar con financiamiento, se van a incorporar casi 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión al sistema de transporte eléctrico, después de años de desinversión en este sector.

La funcionaria hizo referencia también a los trabajos que se llevarán adelante en la localidad de Olacapato: “Esta región a la que está llegando la minería a traer trabajo y desarrollo, esto tenía que tener impacto en las comunidades del Primer Anillo. Que puedan tener un suministro eléctrico de calidad es mejorar la calidad de vida a sus habitantes y en ese sentido queremos seguir trabajando, con una una mirada federal”, sostuvo.

El gobernador Sáenz por su parte resaltó: “Estas obras marcan un antes y un después. La primera no sólo mejorará la confiabilidad del suministro eléctrico, sino que también permitirá una mayor capacidad de carga y una calidad de energía más estable a todo el Valle de Lerma, beneficiando a más de 735.000 habitantes. Quiero también destacar y dar especial relevancia al proyecto de suministro de energía eléctrica para Olacapato porque es un paso gigante en nuestra infraestructura eléctrica y un compromiso firme en el desarrollo y bienestar para esa comunidad”

Las obras enmarcadas en el Plan Federal de Transporte Eléctrico III cuentan con un presupuesto que asciende a la suma de $10.593.405 y que se realizarán en los departamentos de Capital, Cerrillos y Rosario de Lerma en un plazo de 24 meses.

Estos trabajos consisten en la la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV de 58 km., entre las ET San Agustín, ET Campo Quijano, ET Salta Oeste y su interconexión con la LAT 132 kV que une las ET Salta Norte y ET Salta Sur; el reemplazo del hilo de guardia de la LAT 132 kV actual entre Salta Norte y Salta Sur, instalando un hilo de guardia OPGW de 24 hilos; la ampliación de la ET San Agustín, con el campo de salida de LAT 132 kV a Campo Quijan; la ampliación de la ET Campo Quijano de 132/66/13,2 kV, con una playa de 132 kV, dos transformadores de 30 MVA, edificio de operación y la construcción de la ET Salta Oeste de 132/33/13,2 kV, con una playa de 132 kV, un transformador de potencia de 60 MVA, edificio de operación, y todos los sistemas relacionados.

Para el control de estas obras mencionadas, se firmó otro contrato que consiste fundamentalmente en la inspección de los materiales y de las obras in situ, el seguimiento, cronogramas de avance, certificación de materiales y trabajo.

Por otro lado, se firmó un convenio por $268,606,871 para financiar el suministro de Energía Eléctrica sustentable mediante generación solar a Olacapato, localidad próxima al parque solar Cauchari y crucial para la actividad minera de la Puna Salteña. Este proyecto llevará suministro eléctrico confiable a Olacapato y en un futuro a San Antonio de los Cobres.

Estas obras tienen un plazo de ejecución de 4 meses y se realizarán en dos tramos. El primero consiste en realizar los trabajos de construcción de 400 mts de Línea Subterránea de Media Tensión 33 KV; la construcción de 1100 mts de Línea Aérea de Media Tensión; 33KV y un centro de Maniobra en igual nivel de tensión. En la segunda etapa se construirán 1100 metros de Línea Aérea de Media Tensión 33 KV. y 2 nuevas Subestaciones Transformadoras aéreas de 200KVA.

El acto de firmas contó con la presencia del subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti. Por la provincia de Salta, estuvieron presentes Romina Sassarini, secretaria de Energía y Minería y Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable. Además, por el Comité Administrador del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (CAF), acompañaron la actividad los vocales Jorge H. Giubergia y Dante Hernández y Walter Ramírez y representantes de las empresas involucradas en la obra.

