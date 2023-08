Sierra: "El proyecto aprobado va en sentido contrario al que yo presenté"

Sofía Sierra, diputada provincial del PRO, votó en contra del proyecto que se trató en la sesión de ayer en la Cámara baja provincial, para modificar el reglamento interno de la Legislatura.

Si bien desde hace tiempo Sierra hace hincapié en que se legisla “de manera mediocre” y, en abril, presentó un proyecto que proponía la modificación del reglamento, la legisladora ayer votó en contra al considerar que lo que se estaba tratando no representaba los principales puntos que ella contempla que se deben modificar.

La diputada mencionó modificaciones que van en sentido contrario a lo que se proponía, que es mayor agilidad en la información y mayor análisis en la toma de decisiones de los proyectos. “Esperaba que tomemos otras decisiones, por lo cual decidí sacar de la acumulación mi proyecto y mi voto va a ser negativo”.

Los principales puntos

Los puntos que mencionó la legisladora que van en sentido contrario son, por ejemplo, en el capítulo 10 “sacamos la moción de preferencia, con la importancia que eso tiene para cualquier ámbito legislativo. Es una herramienta importante sobre todo cuando un legislador, a pesar de la insistencia, no tiene dictamen sobre un tema. La moción es una herramienta que utiliza para tratar ese tema que considera importante para la ciudadanía”.

Sierra también se refirió al artículo 118: “Nosotros no podemos tratar proyectos que no tengan dictamen salvo que sean sobre tablas, con la excepción de los proyectos que importen gastos: sin embargo, venimos aprobando prorrogas de leyes de emergencia sobre tablas, que no tienen dictamen de comisión y los tratamos. Esto no se cambió y es hora de que empecemos a cumplirlo”.

Por otro lado, la diputada mencionó un punto “que era la base del proyecto que yo había presentado: la eliminación del artículo 132, que dice que para que un proyecto con despacho de comisión pueda estar en el acta labor, el dictamen debe ser entregado hasta 5 días antes de la sesión. Eso hoy no lo estamos cumpliendo y me parece tremendo que lo saquemos. Justamente tratar las cosas con tiempo, tener los dictámenes con tiempo, nos marca las decisiones que van tomando las comisiones después de los debates y las reuniones con las personas involucradas y nos ayuda a levantar l avara del debate en la sesión”.

En este sentido argumentó: “El dictamen de este proyecto, por ejemplo, se firmó 10 minutos antes de la sesión. Para que veamos cómo estamos legislando…”.

