Día del padre: recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar online o en tiendas

Desde el organismo provincial de Defensa del Consumidor destacan tres derechos importantes para los consumidores, el principal es que los comercios no pueden hacer diferencia de precios en el pago de contado efectivo, tarjeta de débito y de crédito en un pago, aunque esté de oferta el producto, el segundo es que en las compras online rige el derecho de arrepentimiento por el plazo de 10 días y finalmente tener presente que se encuentra vigente la ley que establece que los cambios de los productos pueden realizarse en cualquier día y horario de atención al público del comercio.

Compras presenciales

Los consumidores que realicen la compra en un comercio físico deberán tener en cuenta que todos los productos tienen garantía o derecho a la reparación por ley en caso de presentar fallas y que el traslado al service oficial está a cargo del comercio.

Recuerde que no es obligatorio contratar garantías extendidas, es una práctica prohibida, deje constancia de dicha situación en el libro de Quejas.

Si se compra un artefacto eléctrico, se debe realizar una prueba en el lugar de compra. Los consumidores deberán informarse sobre las políticas de cambio directo en caso de falla, específicamente la cantidad de días que tienen para hacerlo.

Utilizar el libro de Quejas y dejar constancia de su reclamo otorgando un plazo de resolución y sus datos personales para informarle su solución, caso contrario podrá hacer denuncia y utilizar como prueba lo asentado en el libro.

Exija que le respeten las promociones y los precios exhibidos aunque el mismo sea irrisorio, si no son respetados saque fotos y además deje constancia en el libro de quejas al igual que si le cobran recargo al precio de contado si paga con débito o crédito en una cuota. Tampoco se podrá exigir una compra mínima para utilizar la tarjeta de débito o crédito.

Compre en lugares que otorguen ticket o factura, con ellos podrá realizar denuncia en Defensa del Consumidor y en caso de fallas exigir la garantía.

Compras Online

Lo más importante para evitar fraude o estafas es no comprar en redes sociales, mail o por whatsapp ya que las mismas no son plataformas de compras, crean perfiles falsos que luego desaparecen con lo cual no hay cómo identificar al ciber delincuente.

Para comprobar la seguridad del sitio, el mismo debe comenzar siempre con https:// y se debe observar un candado en la parte superior de la web. No envíe fotos de tarjetas ni de su documento.

Antes de comprar verifique la reputación del vendedor, el color verde es el de mejor valoración, es importante leer los comentarios.

Para una mayor seguridad, recomendamos a los compradores realizar captura de pantalla, guardar la imagen de la promoción, le servirá en caso de existir incumplimiento de promoción y reclamar con pruebas fehacientes.

Exija una fecha de entrega del producto por escrito, en caso de que la empresa no cumpla podrá realizar denuncia. En este sentido, siempre debe exigir ticket o factura, ya que constituye la principal prueba de la compra y es necesario para cualquier reclamo.

Recuerde ejercer el “derecho de arrepentimiento” si al recibir el producto no cumple con sus expectativas, podrá devolverlo en un plazo de 10 días a partir de la fecha de entrega, dejando constancia por escrito del rechazo y poniendo a disposición de la empresa el producto, sin uso para, que lo retiren del domicilio; los gastos extras corren por cuenta de la empresa. Actualmente, los sitios web de los comercios cuentan con el “botón de arrepentimiento” para desestimar la compra.

Relevamiento de precios online

Desde la Secretaria se realizó un relevamiento de precios de los regalos más demandados para el Día del padre de una de las plataformas de compras online más utilizadas en el país.

La indumentaria deportiva es uno de los rubros más buscados. El precio de las zapatillas de fútbol oscila entre $4620 y $.29000; las remeras básicas se puede pagar desde $1700 a $15000; las de entrenamiento cuestan entre $3000 y $16000 y la camiseta oficial de la Selección Argentina, por último en este rubro, se encuentra a $36000.

Si lo que se quiere regalar es ropa, se pueden elegir sweaters, por precios entre $7000 a $35000; camisas entre $6000 y $ 35000; los clásicos jeans entre $7000 y $20000; las medias se encuentran desde $2000; las bufandas se consiguen desde los $2100 y los guantes desde $1500.

Entre los regalos personales encontramos relojes para escritorio desde $3000; termos para mate desde $3000 y porta vino desde $7000 a $20000.

Los electrodomésticos de cuidado personal, como las clásicas afeitadoras, se encuentran entre $10000 y $24000; y las cavas de vino para 12 unidades desde $78000 a $ 106000.

Finalmente, los consumidores podrán realizar su reclamo ante la empresa proveedora y en caso de no obtener respuestas satisfactorias, podrán realizar su denuncia mediante la plataforma digital Defensa del Consumidor ingresando en www.salta.gob.ar/defensadelconsumidor

