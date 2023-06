Jujuy: continúa el conflicto entre el gobierno y los docentes por los salarios y la derogación del decreto 8464

Frente a este panorama, el gobernador jujeño Gerardo Morales anunció hoy que derogará ese decreto, pero aseguró que, si los docentes no levantan las medidas de fuerza, "se descontarán los días de huelga". Además, ratificó que su gestión seguirá adelante con la reforma constitucional.

"Si mañana no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos", sostuvo el mandatario jujeño al dirigirse a los docentes de todos los niveles educativos de la provincia, en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.

Hoy, las actividades de protesta incluyeron mateadas y ollas populares a la vera de la ruta provincial 1, en las inmediaciones de San Salvador de Jujuy, como también en otras localidades de la provincia en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a la reforma constitucional y al decreto 8464.

Las medidas de fuerza son impulsadas por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, y el Cedems, con un acatamiento del 95% en toda la provincia, dijeron fuentes del sector.

Además de otras mejoras, los sindicatos piden que se incluya el presentismo como parte de la negociación paritaria ya que eso representa el 40% del sueldo básico.

Los docentes jujeños también mantenían una permanencia en las delegaciones de San Salvador y del interior, en tanto que mañana están previstos cacerolazos y una radio abierta, el jueves una marcha de antorchas con velada artística y el viernes un paro general con marcha provincial.

Ayer los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno realizada en la mesa técnica del viernes último, por lo cual mantienen su reclamo por "sueldos dignos", equivalentes al valor de la canasta básica.

En la conferencia de prensa de hoy, Morales defendió la última propuesta salarial que su Gobierno hizo a los sindicatos docentes, que, según la comunicación oficial, incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, a lo que se suma el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable y el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.

Con relación al rechazo a la reforma constitucional, Morales opinó: "Acá hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado".

"Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar mañana", enfatizó Morales, quien cargó contra "la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala" porque -dijo- "quienes generan violencia".

fuente: Télam

* crédito foto: docentes jujeños

