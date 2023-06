Compras Online: consideraciones a tener en cuenta para evitar fraudes y falsas entradas previo a grandes espectáculos

Durante los próximos meses y hasta noviembre se presentará Taylor Swift en Latinoamérica y desde que se anunció la preventa y la venta de entradas para estos shows como parte de la gira Eras Tour, que estará por Argentina, Brasil y México, los medios de comunicación y las redes sociales no paran de mostrar el impacto que tienen estos artistas que movilizan a miles de fanáticos que buscan obtener una entrada para no perderse de esta fiesta. Desde Eset, empresa de seguridad informática, advierten que este tipo de situaciones son las que aprovechan los estafadores que buscan intentar sacar un rédito económico.

Por eso es tan importante que las personas estén atentas y no caigan en la tentación de comprar sus entradas por medios no oficiales.

En el caso de los shows que dará Taylor Swift en Argentina, las entradas se vendieron únicamente a través de la plataforma All Acces y advirtieron que los ticket que no sean comprados en esta plataforma no están habilitados para acceder al estadio de River Plate. Sin embargo, ya han estado circulando en Twitter reportes de usuarios que muestran que los intentos de venta de entradas falsas comenzaron a circular. En México, donde Taylor Swift también se presentará como parte de la misma gira, ya hay medios locales que hablan de fraudes que están circulando.

Si bien las entradas solo pueden ser adquiridas a través de la plataforma oficial All Access o de lo contrario las personas no podrán acceder al show, Eset alerta sobre algunos métodos comunes que pueden utilizar los delincuentes para que las personas no caigan en la tentación:

Sitios falsos en Google: Tener cuidado con los enlaces que aparecen en los primeros resultados de búsqueda. Si bien suelen ser legítimos, los cibercriminales logran aparecer con sitios falsos en los primeros resultados de una búsqueda, ya sea a través de enlaces patrocinados o incluso posicionando orgánicamente sitios maliciosos. Por lo tanto, la recomendación es verificar que se trata del sitio oficial y no de una réplica o incluso un sitio alternativo.

Estafadores en redes sociales: En redes sociales o apps de mensajería es posible encontrar personas ofreciendo entradas, pero es importante tener mucho cuidado porque esto puede terminar en un gran dolor de cabeza, donde no solo no se consiguen las entradas, sino que se pierde el dinero. Algunas personas denuncian que se contactan a través de Instagram y una vez que hacen el pago por las entradas los estafadores bloquean a la víctima y borran los mensaje.

Reventa de entradas en plataformas de comercio electrónico: Dependiendo del país, pueden ser vía Facebook Marketplace, a través de Mercado Libre u otra plataforma similar donde los estafadores suelen ofrecer la venta tickets. Más allá de que algunas veces puede que sean tickets reales, muchas veces no lo son, con lo cual es más seguro utilizar los canales oficiales.

Cuidado con la clonación de entradas: En algunos casos también ha ocurrido que las personas compran sus ticket y publican una foto de estos en redes sociales. Lo que no se dan cuenta es que al compartir la imagen de los ticket podrían estar exponiendo información sensible, como el código de barras o el código QR, y los estafadores pueden utilizar estos datos para clonar las entradas y luego venderlas.

“Más allá de cuáles son las formas de engañar a las personas que eligen los delincuentes en cada caso en particular, las personas deben tener siempre presente que la forma más segura siempre es el sitio oficial y que se debe evitar comprar por medios alternativos. Los delincuentes siempre intentan aprovechar la vulnerabilidad de las personas en momentos como la previa de un show, donde las entradas disponibles se agotan por la alta demanda y la desesperación muchas veces lleva a muchos fanáticos a tomar una mala decisión.”, comenta Martina López, Investigadora de Seguridad Informática de Eset Latinoamérica.

Algunos consejos para evitar caer en estos engaños

Comprar solo en sitios web o plataformas oficiales, informadas por el o la artista, o publicitada en el sitio físico donde se realizará el evento. Verificar la reputación y las políticas de protección al comprador del sitio antes de realizar una compra.

Evitar realizar transacciones fuera de las plataformas establecidas. No confiar en capturas de pantalla o imágenes digitales como prueba suficiente de la autenticidad de las entradas.

Utilizar métodos de pago seguros y protegidos, y preferir tarjetas de crédito. En este último medio de pago, es más sencillo y rápido el anular un cargo fraudulento.

Mantenerse informado sobre las políticas y procedimientos de venta de entradas establecidos por los organizadores del concierto. No caer en la tentación de pagar a terceros por ventajas en la fila virtual.

Sospechar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. La compra de tickets a precios significativamente más bajos que el valor de mercado puede ser una señal de una posible estafa.

ESET