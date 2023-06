Conflicto docente: la provincia anunció que no descontará los días de huelga y aumentó el ingreso mínimo

La Asamblea de Docentes Autoconvocados salteños realizó hoy una nueva jornada de paro, marchas y cortes viales en la ciudad capital y el interior de la provincia, en la quinta semana de reclamos salariales, por lo que el Gobierno salteño anunció esta noche que no descontará los días de huelga y aumentó el ingreso mínimo.

En conferencia de prensa, los ministros de Gobierno y Educación, Ricardo Villada y Matías Cánepa, respectivamente, junto a la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, anunciaron que se implementará un plan de recuperación de los días no trabajados, cuya devolución se realizará de manera presencial. Podrán adherirse a este plan aquellos docentes y personal no docente que retome a sus puestos de trabajo hasta el viernes 9 de junio, en caso contrario se aplicarán las normativas vigentes.

Cabe aclarar que aquellos alumnos que no puedan asistir esos días, no se les computará falta injustificada.

Por otro lado, se indicó en dicha conferencia que el Gobierno realizará otro esfuerzo presupuestario y se equiparará el salario de los docentes que recién se inician con la canasta básica de $203.361 publicada por el INDEC y solo para quienes se encuentran por debajo de la misma.

“Queremos decirles a los docentes, preocupados por los descuentos por no haber prestado servicio de que no vamos a tomar medidas que afecten sus haberes”, explicó Villada y manifestó que “no vamos a realizar descuentos a quienes no fueron a trabajar. Pero vamos a exigir que se recuperen los contenidos”.

Además informó que “vamos a hacer un esfuerzo económico adicional para que los haberes alcancen a la canasta básica que ronda los 203 mil pesos".